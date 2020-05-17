Красавица из фильма «Шесть дней, семь ночей». Как выглядит и чем занимается актриса сейчас?

Помните книгу Даниеля Дефо «Робинзон Крузо»? Она положила начало целому поджанру – робинзонаде. Этот роман так впечатлил читателей, что тема выживания одного или нескольких людей на необитаемом острове или в ограниченном пространстве до сих пор вызывает интерес. Есть множество фильмов на эту тему, удачных и не очень. В числе кинокартин, тепло принятых аудиторией, – «Шесть дней, семь ночей». Главные роли в этом фильме исполнили Харрисон Форд и Энн Хеч. Форд прославился в «Звёздных войнах» и никогда надолго не пропадал с экранов, а вот Хеч, напротив, снимается в кинокартинах не слишком часто. Как сложилась жизнь актрисы, сыгравшей редактора модного журнала?

Фото: кадр из фильма «Шесть дней, семь ночей» Энн Хеч родилась 25 мая 1969 года в американском городе Аврора, штат Огайо. В 16 лет девушке впервые предложили сняться в фильме. Хеч посоветовалась с мамой и решила, что лучше сначала окончить школу, поэтому отказалась от предложения. Когда обучение в школе подходило к концу, Энн получила предложение сняться в сериале «Другой мир». Мать девушки снова была против, но в этот раз Хеч решила, что больше её дома ничто не держит. Будущей актрисе прислали билет на самолёт, и она отправилась в Нью-Йорк.

Фото: instagram.com/anneheche С 1987 года по 1991 год Энн снималась в сериале. Девушка завоевала симпатии зрителей и начала получать предложения поучаствовать в других проектах. Одним из этих проектов стал фильм «Шесть дней, семь ночей». Это была первая главная роль Хеч. Энн отлично справилась и достойно смотрелась на фоне Форда. Фильм понравился зрителям, критики по-разному отзывались о кинокартине, но в целом оценка была выше средней.

Фото: instagram.com/anneheche Далее актриса получила ещё несколько главных ролей, а затем Хеч в основном предлагали второстепенные роли, поэтому она стала чаще играть в театрах. Однако Энн по-прежнему регулярно появлялась в сериалах. В 2001 году актриса вышла замуж за кинооператора Коулмана Лаффуна и родила сына Гомера. Через несколько лет брак распался, развод был оформлен в 2009 году.

Фото: facebook.com/coley.laffoon С 2007 года Хеч жила с актёром Джеймсом Таппером, от которого 7 марта 2009 года родила сына Атласа Хеч Таппера. В 2018 году пара решила расстаться. Сейчас Энн продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Одной из последних работ актрисы стала кинокартина «Лучшие враги», которая вышла на экраны в 2019 году, но едва смогла окупиться в прокате. В числе последних сериалов – «Полиция Чикаго», где актриса сыграла второстепенную роль.

Фото: instagram.com/anneheche В настоящее время Энн в основном занимается воспитанием Атласа, а также пробует себя в роли режиссёра.

Фото: instagram.com/anneheche Старший сын Хеч, Гомер, живёт вместе с отцом и его новой семьёй.