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Кот срывает с ёлки игрушки и гирлянды? Рассказываем, как легко остановить вредного питомца

07 декабря 2019 09:22
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Как защитить ёлку от кота? Таким вопросом задаются многие хозяева пушистых и усатых питомцев, которые норовят сорвать с новогоднего дерева гирлянды и игрушки. Пользователь Reddit под ником Iatrogenia нашёл простое решение. 

Все мы знаем, что цитрусовые оказывают на котов почти волшебное действие. Достаточно начать очищать мандаринку, как наглый питомец, желающий съесть всё и вся, презрительно морщится и уходит подальше. 

Iatrogenia просто окружил ёлку кольцом из мандаринов, поэтому его домашнему любимцу осталось только недовольно взирать на своего хозяина. 

Кот срывает с ёлки игрушки и гирлянды? Рассказываем, как легко остановить вредного питомца-1

Фото: reddit.com/user/Iatrogenia 

В комментариях пользователи ресурса похвалили автора публикации за находчивость и добавили, что тоже пользуются цитрусовыми, когда им нужно заставить своих котов или кошек не приближаться к чему-либо. 

Кстати, некоторое время назад мы создали подборки новогодних фильмов и роликов. Так что если у вас всё ещё нет настроения приближающегося праздника, то попробуйте зарядиться позитивом во время просмотра этих произведений. 

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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