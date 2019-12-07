Кот срывает с ёлки игрушки и гирлянды? Рассказываем, как легко остановить вредного питомца

Как защитить ёлку от кота? Таким вопросом задаются многие хозяева пушистых и усатых питомцев, которые норовят сорвать с новогоднего дерева гирлянды и игрушки. Пользователь Reddit под ником Iatrogenia нашёл простое решение.

Все мы знаем, что цитрусовые оказывают на котов почти волшебное действие. Достаточно начать очищать мандаринку, как наглый питомец, желающий съесть всё и вся, презрительно морщится и уходит подальше.

Iatrogenia просто окружил ёлку кольцом из мандаринов, поэтому его домашнему любимцу осталось только недовольно взирать на своего хозяина.