А вы видите, что изображено на стереограммах? Проверьте себя

Мы собрали несколько стереограмм, чтобы расслабить ваши глаза и отвлечь вас на минутку от чтения новостей.

Стереограммы или «стереокартинки» интересны тем, что при взгляде на них большинство людей видит трёхмерные объекты. Чаще всего такие изображения создаются на компьютере, хотя есть и умельцы, делающие стереограммы вручную.

В детали создания этих картинок или особенности их восприятия человеком мы вдаваться не будем. Лучше скажите, вам удалось увидеть, что изображено на стереограмме? Ответы будут под фото.