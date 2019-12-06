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А вы видите, что изображено на стереограммах? Проверьте себя

06 декабря 2019 13:15
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Мы собрали несколько стереограмм, чтобы расслабить ваши глаза и отвлечь вас на минутку от чтения новостей. 

Стереограммы или «стереокартинки» интересны тем, что при взгляде на них большинство людей видит трёхмерные объекты. Чаще всего такие изображения создаются на компьютере, хотя есть и умельцы, делающие стереограммы вручную. 

В детали создания этих картинок или особенности их восприятия человеком мы вдаваться не будем. Лучше скажите, вам удалось увидеть, что изображено на стереограмме? Ответы будут под фото. 

А вы видите, что изображено на стереограммах? Проверьте себя-1

Фото: instagram.com/in.stereogram 
Человек в доспехах и с оружием 

А вы видите, что изображено на стереограммах? Проверьте себя-3

Фото: instagram.com/in.stereogram 
Королевская кобра 

А вы видите, что изображено на стереограммах? Проверьте себя-5

Фото: instagram.com/in.stereogram 
Три цифры «7» 

А вы видите, что изображено на стереограммах? Проверьте себя-7

Фото: instagram.com/in.stereogram 
Львиная семья 

А вы видите, что изображено на стереограммах? Проверьте себя-9

Фото: instagram.com/in.stereogram 
Кисть человека 

А вы видите, что изображено на стереограммах? Проверьте себя-11

Фото: instagram.com/in.stereogram 
Бумажный бутон цветка 

А вы видите, что изображено на стереограммах? Проверьте себя-13

Фото: instagram.com/in.stereogram 
Два птеродактиля 

А вы видите, что изображено на стереограммах? Проверьте себя-15

Фото: instagram.com/in.stereogram 
Бокал 

А вы видите, что изображено на стереограммах? Проверьте себя-17

Фото: instagram.com/in.stereogram 
Ключи и навесной замок 

Кстати, в прошлом году мы рассказывали о мужчине, который после своей клинической смерти стал художником.

Чем-то его изображения тоже похожи на стереограммы – здесь подробнее

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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