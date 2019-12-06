А вы видите, что изображено на стереограммах? Проверьте себя
Мы собрали несколько стереограмм, чтобы расслабить ваши глаза и отвлечь вас на минутку от чтения новостей.
Стереограммы или «стереокартинки» интересны тем, что при взгляде на них большинство людей видит трёхмерные объекты. Чаще всего такие изображения создаются на компьютере, хотя есть и умельцы, делающие стереограммы вручную.
В детали создания этих картинок или особенности их восприятия человеком мы вдаваться не будем. Лучше скажите, вам удалось увидеть, что изображено на стереограмме? Ответы будут под фото.
Фото: instagram.com/in.stereogram
Человек в доспехах и с оружием
Фото: instagram.com/in.stereogram
Королевская кобра
Фото: instagram.com/in.stereogram
Три цифры «7»
Фото: instagram.com/in.stereogram
Львиная семья
Фото: instagram.com/in.stereogram
Кисть человека
Фото: instagram.com/in.stereogram
Бумажный бутон цветка
Фото: instagram.com/in.stereogram
Два птеродактиля
Фото: instagram.com/in.stereogram
Бокал
Фото: instagram.com/in.stereogram
Ключи и навесной замок
Кстати, в прошлом году мы рассказывали о мужчине, который после своей клинической смерти стал художником.
Чем-то его изображения тоже похожи на стереограммы – здесь подробнее.