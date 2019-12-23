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Маленькая деревня. Семья создала интересное украшение к Рождеству

23 декабря 2019 06:54
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Семья использовала лестницу, чтобы создать маленькую деревню в честь Рождества. Получилось очень здорово. 

Пользователь Reddit под ником Кристофер рассказал о семейной традиции. Его родители каждый год сооружают рождественскую деревню, используя лестницу. 

Маленькая деревня. Семья создала интересное украшение к Рождеству -1

Фото: reddit.com/user/crwanderson 

Если присмотреться, можно увидеть, что некоторые жители деревни всё ещё используют лошадей, чтобы ездить на каретах и санях, а у кого-то уже есть автомобиль. 

В комментариях пользователи восхитились задумкой семьи и захотели сделать у себя дома аналогичную мини-деревню. А один из комментаторов показал, что у них тоже есть похожая постройка. 

Маленькая деревня. Семья создала интересное украшение к Рождеству -4

Фото: reddit.com/user/TheSaxMach1ne 

Кстати, недавно мы рассказывали о том, что нужно не забыть сделать до наступления Нового года. 

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# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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