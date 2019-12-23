Маленькая деревня. Семья создала интересное украшение к Рождеству

Пользователь Reddit под ником Кристофер рассказал о семейной традиции. Его родители каждый год сооружают рождественскую деревню, используя лестницу.

Если присмотреться, можно увидеть, что некоторые жители деревни всё ещё используют лошадей, чтобы ездить на каретах и санях, а у кого-то уже есть автомобиль.

В комментариях пользователи восхитились задумкой семьи и захотели сделать у себя дома аналогичную мини-деревню. А один из комментаторов показал, что у них тоже есть похожая постройка.