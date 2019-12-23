Маленькая деревня. Семья создала интересное украшение к Рождеству
Семья использовала лестницу, чтобы создать маленькую деревню в честь Рождества. Получилось очень здорово.
Пользователь Reddit под ником Кристофер рассказал о семейной традиции. Его родители каждый год сооружают рождественскую деревню, используя лестницу.
Фото: reddit.com/user/crwanderson
Если присмотреться, можно увидеть, что некоторые жители деревни всё ещё используют лошадей, чтобы ездить на каретах и санях, а у кого-то уже есть автомобиль.
В комментариях пользователи восхитились задумкой семьи и захотели сделать у себя дома аналогичную мини-деревню. А один из комментаторов показал, что у них тоже есть похожая постройка.
Фото: reddit.com/user/TheSaxMach1ne
Кстати, недавно мы рассказывали о том, что нужно не забыть сделать до наступления Нового года.
У нас есть семь идей – подробнее здесь.