Как сделать, чтобы свёкла не окрашивала другие ингредиенты? Три совета

Часто встречается проблема, когда свёкла красит другие ингредиенты. Поскольку иногда хочется, чтобы блюдо выглядело максимально привлекательно, мы решили выяснить, как заставить свёклу не распространять свой цвет на всех и вся.
1. Варить свёклу отдельно. Во время приготовления салатов легко можно варить свёклу с другими овощами, но тогда окрашивание практически неизбежно.
2. Нарезать свёклу отдельно и заправить её растительным маслом, а затем добавить немного уксуса или лимонного сока.
3. Нужно немного недоварить овощ и сполоснуть его холодной водой.
Недавно мы рассказывали о том, что делать, если есть очень хочется, но сил на приготовление пищи уже не осталось.
Советы Капитана Очевидности читайте здесь.