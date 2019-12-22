Прямой эфир

Как сделать, чтобы свёкла не окрашивала другие ингредиенты? Три совета

22 декабря 2019 13:17
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Часто встречается проблема, когда свёкла красит другие ингредиенты. Поскольку иногда хочется, чтобы блюдо выглядело максимально привлекательно, мы решили выяснить, как заставить свёклу не распространять свой цвет на всех и вся. 

1. Варить свёклу отдельно. Во время приготовления салатов легко можно варить свёклу с другими овощами, но тогда окрашивание практически неизбежно. 

2. Нарезать свёклу отдельно и заправить её растительным маслом, а затем добавить немного уксуса или лимонного сока. 

3. Нужно немного недоварить овощ и сполоснуть его холодной водой. 

Недавно мы рассказывали о том, что делать, если есть очень хочется, но сил на приготовление пищи уже не осталось.

Советы Капитана Очевидности читайте здесь

# Рецепты # калейдоскоп

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