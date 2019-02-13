Копия мамы. Максим Матвеев показал фото 6-летнего сына в соцсетях
Новости России. Максим Матвеев вместе со старшим сыном Андреем занялись скалолазанием.
Актер опубликовал фото и видео со скалодрома на своей странице в соцсетях. Сын оказывал папе невероятную поддержку. 6-летний мальчик снимал видео и подбадривал отца за кадром. «Давай, папа, ты сможешь», – говорит Андрей.
Фото: instagram.com/maxim_matveev_
Судя по всему, видео Максим Матвеев с сыном записывали для Елизаветы Боярской, потому что мальчик попросил папу запечатлеть его на видео и отправить маме.
Максим Матвеев:
Ох, как же это круто, когда начинаешь учиться чему-то новому вместе... Ощущения – невероятные!!!
Фото: instagram.com/maxim_matveev_
Родители впервые показали лицо Андрея на снимках в соцсетях летом прошлого года. Снимок с отдыха опубликовал сам Максим Матвеев. До этого пара не показывала сына в сети.
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Малыш и его поддержка восхитили интернет-пользователей. Они отметили, что Андрей «копия мамы».
Фото: instagram.com/maxim_matveev_
«Отличный семейный вечер», – подытожили комментаторы.
Фото: instagram.com/lizavetabo
Максим Матвеев и Елизавета Боярская в декабре минувшего года стали родителями во второй раз. У пары родился сын, которого назвали Григорий.
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