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Копия мамы. Максим Матвеев показал фото 6-летнего сына в соцсетях

13 февраля 2019 14:21
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Новости России. Максим Матвеев вместе со старшим сыном Андреем занялись скалолазанием.

Актер опубликовал фото и видео со скалодрома на своей странице в соцсетях. Сын оказывал папе невероятную поддержку.  6-летний мальчик снимал видео и подбадривал отца за кадром. «Давай, папа, ты сможешь», – говорит Андрей.

Копия мамы. Максим Матвеев показал фото 6-летнего сына в соцсетях-1

Фото: instagram.com/maxim_matveev_

Судя по всему, видео Максим Матвеев с сыном записывали для Елизаветы Боярской, потому что мальчик попросил папу запечатлеть его на видео и отправить маме.

Максим Матвеев:
Ох, как же это круто, когда начинаешь учиться чему-то новому вместе... Ощущения – невероятные!!!

Копия мамы. Максим Матвеев показал фото 6-летнего сына в соцсетях-4

Фото: instagram.com/maxim_matveev_

Родители впервые показали лицо Андрея на снимках в соцсетях летом прошлого года. Снимок с отдыха опубликовал сам Максим Матвеев. До этого пара не показывала сына в сети. 

Вкусный завтрак своими руками и первое фото сына в соцсетях: как Боярская и Матвеев отдыхают в Испании

Малыш и его поддержка восхитили интернет-пользователей. Они отметили, что Андрей «копия мамы».

Копия мамы. Максим Матвеев показал фото 6-летнего сына в соцсетях-7

Фото: instagram.com/maxim_matveev_

«Отличный семейный вечер», – подытожили комментаторы.

Копия мамы. Максим Матвеев показал фото 6-летнего сына в соцсетях-10

Фото: instagram.com/lizavetabo

Максим Матвеев и Елизавета Боярская в декабре минувшего года стали родителями во второй раз. У пары родился сын, которого назвали Григорий.

С мужем и родителями. Елизавета Боярская показала редкое семейное фото (читать далее).

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