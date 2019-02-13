Копия мамы. Максим Матвеев показал фото 6-летнего сына в соцсетях

Актер опубликовал фото и видео со скалодрома на своей странице в соцсетях. Сын оказывал папе невероятную поддержку. 6-летний мальчик снимал видео и подбадривал отца за кадром. «Давай, папа, ты сможешь», – говорит Андрей.

Судя по всему, видео Максим Матвеев с сыном записывали для Елизаветы Боярской, потому что мальчик попросил папу запечатлеть его на видео и отправить маме.

Максим Матвеев:

Ох, как же это круто, когда начинаешь учиться чему-то новому вместе... Ощущения – невероятные!!!