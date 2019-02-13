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Американский боец MMA посетил в Минске Музей истории ВОВ и поделился впечатлениями

13 февраля 2019 10:10
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Новости Беларуси. Знаменитый американский боец MMA Аарон Пико посетил Минск.

В своем Instagram спортсмен показал фото с посещения Музея истории Великой Отечественной войны.

Американский боец MMA посетил в Минске Музей истории ВОВ и поделился впечатлениями-1

Фото: instagram.com/aaronpicousa

Аарон Пико не в первый раз в Беларуси. Боец отметил, что ему всегда очень нравится в Минске.    

Американский боец MMA посетил в Минске Музей истории ВОВ и поделился впечатлениями-4

Фото: instagram.com/aaronpicousa

Аарон Пико:   
Это были отличные несколько дней в Минске. Мне всегда здесь нравится. От дегустации местной кухни до посещения Музея Великой Отечественной войны. Я прекрасно провел время.    

Американский боец MMA посетил в Минске Музей истории ВОВ и поделился впечатлениями-7

Фото: instagram.com/aaronpicousa

К слову, Аарона Пико уже успели назвать новым Конором Макгрегором.   

Спортсмен прокомментировал это сравнение (читать далее).    

# Мировой бокс # калейдоскоп # Аарон Пико # Фотофакт

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