Американский боец MMA посетил в Минске Музей истории ВОВ и поделился впечатлениями

Новости Беларуси. Знаменитый американский боец MMA Аарон Пико посетил Минск.
В своем Instagram спортсмен показал фото с посещения Музея истории Великой Отечественной войны.
Новости Беларуси. Знаменитый американский боец MMA Аарон Пико посетил Минск.
В своем Instagram спортсмен показал фото с посещения Музея истории Великой Отечественной войны.
Фото: instagram.com/aaronpicousa
Аарон Пико не в первый раз в Беларуси. Боец отметил, что ему всегда очень нравится в Минске.
Фото: instagram.com/aaronpicousa
Аарон Пико:
Это были отличные несколько дней в Минске. Мне всегда здесь нравится. От дегустации местной кухни до посещения Музея Великой Отечественной войны. Я прекрасно провел время.
Фото: instagram.com/aaronpicousa
К слову, Аарона Пико уже успели назвать новым Конором Макгрегором.
Спортсмен прокомментировал это сравнение (читать далее).