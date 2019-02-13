Американский боец MMA посетил в Минске Музей истории ВОВ и поделился впечатлениями

Аарон Пико не в первый раз в Беларуси. Боец отметил, что ему всегда очень нравится в Минске.

Аарон Пико:

Это были отличные несколько дней в Минске. Мне всегда здесь нравится. От дегустации местной кухни до посещения Музея Великой Отечественной войны. Я прекрасно провел время.