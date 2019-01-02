С мужем и родителями. Елизавета Боярская показала редкое семейное фото

Новости России. Новый год – праздник семейный и многие предпочитают встречать его дома. Не исключением стала и Елизавета Боярская.

Актриса опубликовала снимок с родными в Instagram. На фото сама Елизавета, ее супруг – Максим Матвеев, отец – Михаил Боярский, мама – Лариса Луппиан, брат – Сергей Боярский. Двое сыновей актрисы – 6-летний Андрей и Григорий, который родился в начале декабря, остались за кадром.

Максим Матвеев, подводя итоги года на своей странице в соцсетях, отметил, что это рождение второго сына – главный смысл всего случившегося в году. «Семейство пополнилось в этом году ещё одним замечательным человечком», – добавил счастливый отец.