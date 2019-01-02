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С мужем и родителями. Елизавета Боярская показала редкое семейное фото

02 января 2019 08:26
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Новости России. Новый год – праздник семейный и многие предпочитают встречать его дома. Не исключением стала и Елизавета Боярская.

Актриса опубликовала снимок с родными в Instagram. На фото сама Елизавета, ее супруг – Максим Матвеев, отец – Михаил Боярский, мама – Лариса Луппиан, брат – Сергей Боярский. Двое сыновей актрисы – 6-летний Андрей и Григорий, который родился в начале декабря, остались за кадром.

Максим Матвеев, подводя итоги года на своей странице в соцсетях, отметил, что это рождение второго сына – главный смысл всего случившегося в году. «Семейство пополнилось в этом году ещё одним замечательным человечком», – добавил счастливый отец.

С мужем и родителями. Елизавета Боярская показала редкое семейное фото-1

Фото: instagram.com/lizavetabo

Елизавета Боярская:
С Новым Годом.

Подписчики поздравили большую семью с праздниками и отметили, что актриса замечательно выглядит после вторых родов.

Трудоголик, который ненавидит соцсети. Instagram-обзор страницы актрисы Елизаветы Боярской (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Елизавета Боярская # Максим Матвеев # Михаил Боярский # Фотофакт

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