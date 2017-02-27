Конфуз № 2: организаторы «Оскара» «похоронили» живого продюсера

Новости США. Конфуз, который случился сегодня в самом конце церемонии вручения «Оскар» надолго войдет в историю, но оказалось, что организаторы не только путают конверты, но и «хоронят» живых людей.

Кинопродюсер Ян Чапман увидела свою фотографию в традиционном оскаровском видео In Memoriam, посвященном деятелям киноискусства, ушедшим из жизни в прошлом году.

Оказалось, что Ян Чапман перепутали с ее подругой, художником по костюмам Джанет Паттерсон, которая правда скончалась в октябре 2016 года. Фотография, которую организаторы церемонии использовали в качестве иллюстрации к видео, была частью снимка, на котором были запечатлены Паттерсон вместе с Чапман. Видимо, женщин просто перепутали.

«Я жива, отлично себя чувствую и продолжаю работать. Очень жаль, что эту ошибку не заметили в процессе репетиций и не исправили заранее», - прокомментировала ситуацию Чапман.

Джанет Паттерсон четырехкратная номинантка «Оскара». Она работала над фильмами «Вдали от обезумевшей толпы», «Яркая звезда», «Питер Пэн» и многими другими.

Подготовила: Наталья Мироновская