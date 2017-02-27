Вы серьёзно: что писали пользователи соцсетей об «Оскаре»

26 февраля прошла 89-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар». Главную награду получил фильм «Лунный свет». Причем приз драме достался не сразу, потому что из-за ошибки статуэтку уже отдали мюзиклу «Ла-Ла Ленд». Эта ситуация стала вирусной и в социальных сетях сразу появились посты о досадной ошибке организаторов. Мы уже посмотрели, что постят в соцсетях звездные гости церемонии, а теперь хотим узнать, что думают о нынешней премии пользователи соцсетей.

Самые яркие моменты нынешней церемонии можно посмотреть здесь.

Автор: Шкет Елизавета