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Вы серьёзно: что писали пользователи соцсетей об «Оскаре»

27 февраля 2017 11:22
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26 февраля прошла 89-я церемония награждения лауреатов премии «Оскар». Главную награду получил фильм «Лунный свет». Причем приз драме достался не сразу, потому что из-за ошибки статуэтку уже отдали мюзиклу «Ла-Ла Ленд».  Эта ситуация стала вирусной и в социальных сетях сразу появились посты о досадной ошибке организаторов. Мы уже посмотрели, что постят в соцсетях звездные гости церемонии, а теперь хотим узнать, что думают о нынешней премии пользователи соцсетей. 

Самые яркие моменты нынешней церемонии можно посмотреть здесь

Автор: Шкет Елизавета

# калейдоскоп # Джимми Киммел # Оскар 2017. Новости

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