Дело не в праздниках. Семь фотографий пухлых, но всё равно милых животных
Праздники уже закончились, теперь самое время начинать готовиться к лету, чтобы гордо ходить по пляжу. Впрочем, ещё немножко можно подождать.
Как известно, перееданию подвержены не только люди. Мы собрали несколько фотографий зверей, которые умеют наслаждаться жизнью. Возможно, даже слишком хорошо.
Фото: instagram.com/bunny1rorshah
Фото: instagram.com/raccoonmichael
Фото: instagram.com/sevriuk_pictures
Фото: instagram.com/leo.sitnikov
Фото: instagram.com/levonti8
Фото: reddit.com/user/Roseafolia
Фото: reddit.com/user/GulleGozer
Недавно мы показывали домашнюю белку, которая приятно проводит время.
Узнать, какими навыками владеет этот питомец, можно здесь.