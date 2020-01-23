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Дело не в праздниках. Семь фотографий пухлых, но всё равно милых животных

23 января 2020 17:45
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Праздники уже закончились, теперь самое время начинать готовиться к лету, чтобы гордо ходить по пляжу. Впрочем, ещё немножко можно подождать. 

Как известно, перееданию подвержены не только люди. Мы собрали несколько фотографий зверей, которые умеют наслаждаться жизнью. Возможно, даже слишком хорошо. 

Дело не в праздниках. Семь фотографий пухлых, но всё равно милых животных -1

Фото: instagram.com/bunny1rorshah 

Дело не в праздниках. Семь фотографий пухлых, но всё равно милых животных -3

Фото: instagram.com/raccoonmichael 

Дело не в праздниках. Семь фотографий пухлых, но всё равно милых животных -5

Фото: instagram.com/sevriuk_pictures 

Дело не в праздниках. Семь фотографий пухлых, но всё равно милых животных -7

Фото: instagram.com/leo.sitnikov 

Дело не в праздниках. Семь фотографий пухлых, но всё равно милых животных -9

Фото: instagram.com/levonti8 

Дело не в праздниках. Семь фотографий пухлых, но всё равно милых животных -11

Фото: reddit.com/user/Roseafolia 

Дело не в праздниках. Семь фотографий пухлых, но всё равно милых животных -13

Фото: reddit.com/user/GulleGozer 

Недавно мы показывали домашнюю белку, которая приятно проводит время.  

Узнать, какими навыками владеет этот питомец, можно здесь

# Животные # калейдоскоп # Фотофакт

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