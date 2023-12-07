Фургон с 10 тысячами пончиков угнали в Австралии

В Австралии разыскивают человека, который угнал фургон, загруженный 10 тысячами пончиков.
В Австралии разыскивают человека, который угнал фургон, загруженный 10 тысячами пончиков.
Фото: Рixabay
Забавный инцидент поразил даже сотрудников компании по производству сладостей. Директор сообщил, что полиция разыскивает угонщика, но пока безуспешно. По некоторым данным, машину с пончиками ручной работы могла украсть женщина, пишет LADbible.
Сейчас руководство кондитерской в знак поддержки решило предоставить полицейским скидку в 50% на покупку пончиков.
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