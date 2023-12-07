Фургон с 10 тысячами пончиков угнали в Австралии

В Австралии разыскивают человека, который угнал фургон, загруженный 10 тысячами пончиков.

Забавный инцидент поразил даже сотрудников компании по производству сладостей. Директор сообщил, что полиция разыскивает угонщика, но пока безуспешно. По некоторым данным, машину с пончиками ручной работы могла украсть женщина, пишет LADbible.

Сейчас руководство кондитерской в знак поддержки решило предоставить полицейским скидку в 50% на покупку пончиков.

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