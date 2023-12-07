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Фургон с 10 тысячами пончиков угнали в Австралии

07 декабря 2023 07:51
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В Австралии разыскивают человека, который угнал фургон, загруженный 10 тысячами пончиков.

Фургон с 10 тысячами пончиков угнали в Австралии -1


Фото: Рixabay

Забавный инцидент поразил даже сотрудников компании по производству сладостей. Директор сообщил, что полиция разыскивает угонщика, но пока безуспешно. По некоторым данным, машину с пончиками ручной работы могла украсть женщина, пишет LADbible.

Сейчас руководство кондитерской в знак поддержки решило предоставить полицейским скидку в 50% на покупку пончиков. 

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# Необычное # калейдоскоп

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