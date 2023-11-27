Влюблённая пара сфотографировалась, но на снимке оказалось приведение

Парень и девушка из Лондона ужинали в одном из ресторанов города и решили сфотографироваться, но снимок оказался весьма необычным.
Парень и девушка из Лондона ужинали в одном из ресторанов города и решили сфотографироваться, но снимок оказался весьма необычным.
Фото: Kennedy News and Media
Влюбленных поразила фотография, ведь на ней был третий лишний. И это не прохожий, который испортил кадр. Это персонаж, которого нельзя назвать человеком, пишет LADbible.
Пара со страхом посмотрела на снимок и увидела, что позади виднеется прозрачная фигура, похожая на высокого мужчину в форме. Сотрудники ресторана, увидев кадр, были шокированы, ведь ранее они не видели ничего подобного. Все недоумевали, откуда мог появиться странный силуэт и предположили, что это призрак.
Фото: Kennedy News and Media
После инцидента девушка показывала фото своим знакомым и даже публиковала в социальных сетях, но логического объяснения явлению на снимке никто не нашел.
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