Влюблённая пара сфотографировалась, но на снимке оказалось приведение

Парень и девушка из Лондона ужинали в одном из ресторанов города и решили сфотографироваться, но снимок оказался весьма необычным.

Влюбленных поразила фотография, ведь на ней был третий лишний. И это не прохожий, который испортил кадр. Это персонаж, которого нельзя назвать человеком, пишет LADbible.

Пара со страхом посмотрела на снимок и увидела, что позади виднеется прозрачная фигура, похожая на высокого мужчину в форме. Сотрудники ресторана, увидев кадр, были шокированы, ведь ранее они не видели ничего подобного. Все недоумевали, откуда мог появиться странный силуэт и предположили, что это призрак.