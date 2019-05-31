Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на шоу «Голос. Дети»

«Мы с Ержаном хорошо дружим. И со всеми ребятами с «Голоса» тоже подружились, общаемся. Мы решили сделать дуэт с Ержаном, потому что у нас очень красиво сливаются голоса», – рассказала Абрамова.

Новости России. Дочь Алсу Микелла Абрамова дала первое интервью после скандала, возникшего из-за накрутки голосов в её пользу на шоу «Голос.Дети».

Также девочка добавила, что в дальнейшем хочет стать артисткой, как и её мама. А ещё Микелла хотела бы спеть дуэтом вместе с Полиной Гагариной.

«Нельзя было так подставлять». Полина Гагарина оценила выступление дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

«Я готова преодолевать трудности. Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать своё дело и не обращать внимание на разговоры», – подытожила дочь Алсу.

Напомним, в финале «Голос.Дети» с огромным отрывом победила Микелла Абрамова. Зрители не поверили, что такое возможно, и в соцсетях попросили перепроверить результаты голосования. Проверка выявила накрутку голосов, поэтому было решено отменить результаты голосования и провести спецвыпуск проекта.