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«Пока малышка спит». Дарья Домрачева поделилась снимком семейного катания

24 апреля 2019 06:54
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Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева опубликовала фотографию снежного семейного времяпрепровождения.  

«Семейное катание пока малышка спит... Пробуем поймать последние снежные деньки в этом сезоне», – написала олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram.  

«Пока малышка спит». Дарья Домрачева поделилась снимком семейного катания-1

Фото: instagram.com/dadofun  

На снимке присутствует и Ксения, правда, она на заднем плане и в санках, но, возможно, через пару лет она уже присоединится к родителям на своих двоих.  

К слову, не так давно Уле-Эйнар Бьорндален сказал, что Ксения «настойчивая и знает, чего хочет». И если у малышки появится интерес к биатлону, то он и Дарья с удовольствием помогут ей проявить себя в этом виде спорта.  

«Было бы здорово» (здесь подробнее).  

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален # Фотофакт

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