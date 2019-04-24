«Пока малышка спит». Дарья Домрачева поделилась снимком семейного катания

«Семейное катание пока малышка спит... Пробуем поймать последние снежные деньки в этом сезоне», – написала олимпийская чемпионка на своей странице в Instagram.

На снимке присутствует и Ксения, правда, она на заднем плане и в санках, но, возможно, через пару лет она уже присоединится к родителям на своих двоих.

К слову, не так давно Уле-Эйнар Бьорндален сказал, что Ксения «настойчивая и знает, чего хочет». И если у малышки появится интерес к биатлону, то он и Дарья с удовольствием помогут ей проявить себя в этом виде спорта.