«Семнадцатилетняя я». Эвелина Хромченко показала своё подростковое фото

Новости России. Российская журналистка и ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко поделилась с подписчиками своей подростковой фотографией.
«На фото – семнадцатилетняя я. Если бы сегодня у меня была дочь-выпускница, я бы сейчас выбирала ей подарок», – написала журналистка.
Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko
В своей публикации Эвелина Леонидовна дала совет, что родители могут подарить своей юной выпускнице. Хорошим выбором, по мнению Эвелины, будет простое кольцо.
«К этому случаю отлично подойдут украшения с цветочными мотивами, с темой звезд, миниатюрные стрелы, молнии, капельки, ключики – всё это актуальные ювелирные тренды», – добавила Хромченко.
Кстати, совсем недавно ведущая «Много приговора» рассказывала, как роскошно выглядеть на выпускном.
«Лучше обойтись без глубоких декольте, прозрачных платьев и очень объёмных юбок» (здесь подробнее).