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«Семнадцатилетняя я». Эвелина Хромченко показала своё подростковое фото

31 мая 2019 14:06
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Новости России. Российская журналистка и ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко поделилась с подписчиками своей подростковой фотографией.  

«На фото – семнадцатилетняя я. Если бы сегодня у меня была дочь-выпускница, я бы сейчас выбирала ей подарок», – написала журналистка.  

«Семнадцатилетняя я». Эвелина Хромченко показала своё подростковое фото-1

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko  

В своей публикации Эвелина Леонидовна дала совет, что родители могут подарить своей юной выпускнице. Хорошим выбором, по мнению Эвелины, будет простое кольцо.  

«К этому случаю отлично подойдут украшения с цветочными мотивами, с темой звезд, миниатюрные стрелы, молнии, капельки, ключики – всё это актуальные ювелирные тренды», – добавила Хромченко.  

Кстати, совсем недавно ведущая «Много приговора» рассказывала, как роскошно выглядеть на выпускном.  

«Лучше обойтись без глубоких декольте, прозрачных платьев и очень объёмных юбок» (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Эвелина Хромченко

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