«Семнадцатилетняя я». Эвелина Хромченко показала своё подростковое фото

«На фото – семнадцатилетняя я. Если бы сегодня у меня была дочь-выпускница, я бы сейчас выбирала ей подарок», – написала журналистка.

Новости России. Российская журналистка и ведущая программы «Модный приговор» Эвелина Хромченко поделилась с подписчиками своей подростковой фотографией.

В своей публикации Эвелина Леонидовна дала совет, что родители могут подарить своей юной выпускнице. Хорошим выбором, по мнению Эвелины, будет простое кольцо.

«К этому случаю отлично подойдут украшения с цветочными мотивами, с темой звезд, миниатюрные стрелы, молнии, капельки, ключики – всё это актуальные ювелирные тренды», – добавила Хромченко.

Кстати, совсем недавно ведущая «Много приговора» рассказывала, как роскошно выглядеть на выпускном.