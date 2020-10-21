Кольцо не подошло по размеру или у серёжек застёжка поломалась? Что делать

Дешевое украшение по цене дорогого – не редкость. Чаще всего вместо натуральных камней торгуют синтетическими. Выглядят так же – блеск, форма. На глаз не отличить. Но как проверить? Отнести к геммологу или в Государственный комитет судебных экспертиз.

Роман Арсенов, заместитель начальника управления физико-химических и взрывотехнических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз:

Мы проверяем металл, проводится исследование по установлению пробы драгоценного металла – что является одним из критериев подлинности изделия. И также проверяем подлинность камней в рамках проведения геммологической экспертизы. Мы устанавливаем природу происхождения бриллиантов. Таких драгоценных камней, как александриты, рубины, изумруды, также исследуем камни, которые встречаются в ювелирных изделиях.

Эти сережки Кристине подарили на день рождения. Спустя несколько дней обнаружились проблемы с застежкой. Кристина Сушкевич:

Я обратилась в магазин, и мне продавец-консультант предложила самостоятельно настроить застежку. Я согласилась и в принципе это сработало, все было хорошо, потому что я действительно боялась потерять сережки. Но спустя какое-то время застежка снова стала барахлить, и я не знаю, куда обращаться.

Можно ли обменять или вернуть товар в таком случае? Разбираемся. Согласно перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, ювелирные изделия из драгоценных металлов, часы и бижутерия надлежащего качества не подлежат обмену и возврату в 14-дневный срок со дня реализации. Захар Ладутько, адвокат:

Товары, которые являются товарами надлежащего качества, и то, что относится к ювелирным изделиям, возврату не подлежат, а ненадлежащего качества, конечно же, подлежат возврату. Необходимо тоже учитывать очень важный момент, что товары ненадлежащего качества, а именно ювелирные изделия, в основном такими признаются через экспертизу.

Требовать возврат своих денежных средств или обмен украшения вы можете даже в случае, если гарантийный срок на ювелирное изделие истек. Для этого необходимо обратиться к продавцу с письменной претензией. Захар Ладутько:

Проводится экспертиза и если брак заводской, то мы получаем все свои возмещения согласно закону «О защите прав потребителей». Если имеется пожизненная гарантия, то мы проводим экспертизу, предоставляем чек на изделие, бирку, сертификат на пожизненную гарантию, и если будет установлен заводской брак, то вы получите возмещение.