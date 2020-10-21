Брачный договор. Зачем нужен и что можно в нём прописать

Еще 20 лет назад формирование новой ячейки общества подтверждалось одним единственным способом – в ЗАГСе. Сейчас одни упростили эту процедуру и просто живут вместе, вообще ничего не подписывая, а другие усложнили – ставят подписи в брачном договоре. Что это, лишняя формальность или жизненная необходимость? Обо всех нюансах расскажут юристы. Александр Костюкевич, юрист:

Брачный договор подлежит нотариальному удостоверению. Он заключается в трех экземплярах: по одному для каждого супруга и один экземпляр остается в нотариальной конторе. Что касается стоимости регистрации такого договора, на сегодняшний момент она составляет 6 базовых величин. Размер базовой величины – 27 рублей, сумма незначительная, но в последующем, что касается раздела имущества, если мы пойдем в суд, сумма государственной пошлины составит 5%.

По статистике, на каждых два заключенных брака приходится один развод. По Гражданскому кодексу, совместно нажитое имущество супругов при разводе по умолчанию делится пополам. Брачным же договором размеры долей можно пересмотреть. Александр Костюкевич:

Если брачный договор касается вопросов с объектами недвижимости, то в обязательном порядке такой договор должен регистрироваться в государственном агентстве по регистрации и земельному кадастру.

Деньги, дети и измены, вот еще три пункта современных брачных договоров. Но обо всем по порядку. Нотариусы и юристы рекомендуют определять вопросы материальной помощи одного из супругов другому в случае нетрудоспособности или инвалидности. А также не стесняться назначать штрафные санкции за неисполнение пунктов договора. Александр Костюкевич:

Также можно предусмотреть механизм раздела имущества в зависимости от наступления или ненаступления определенного события, например, рождение ребенка. Либо в зависимости от чьей вины распался брак, например, если измена или злоупотребление спиртными напитками.

И в горе, и в радости! Поэтому в брачном договоре есть место долгам и обязательствам. Александр Костюкевич:

Этот вопрос часто возникает, если один из супругов занимается предпринимательской деятельностью и имеет в собственности доли, акции, какие-то активы в коммерческих организациях.

Женщина в браке не только жена, но и мать. Средства и методы воспитания детей, размер алиментов, договоренность о встречах супруга, который будет проживать отдельно, – эти пункты прописываются также тщательно, как и пункты о деньгах. Но в любом случае документ должен быть составлен так, чтобы он был выгодным для каждой из сторон, иначе сделку признают ничтожной. Александр Костюкевич:

Основные случаи в практике, когда такие договоры признаются недействительными, например, когда один из супругов, в отношение которого возбуждено уголовное дело, которое предусматривает ответственность в виде лишения свободы с конфискацией имущества. С целью избежания таковой конфискации имущества может быть заключён брачный договор, согласно которому все имущество будет переписано на супругу, дабы избежать обращения взыскания.