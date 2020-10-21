«Они приходят с этими счастливыми лицами, просто уже ничего не надо». Как праздничные агентства организовывают детский праздник

Сказка наяву! Роботы, великаны, куклы ЛОЛ и супергерои собственной персоной на расстоянии вытянутой руки. Детские мечты оживают, когда за дело берутся секретные спецагенты. Для них будто нет ничего невозможного. Такой подход пришелся по душе Арине. Заботливая мама для своей крохи заказала необычный перформанс, но недолго музыка играла.

Арина:

К сожалению, когда ребенку отмечали 3 годика, наша тематика праздника была кукла ЛОЛ, и мы остались крайне недовольны. Аниматор не держал внимание ребенка, что послужило негативным опытом для нас. Как говорится, первый блин комом. Зато второй юбилей малышки прошел на «ура». Арина:

Нам очень важно было организовать бумажное шоу, мы очень любим трансформеров, несмотря на то, что у нас девочка, поэтому героя выбрали Бамблби. Лазерное шоу, мы также пускали дым, поэтому дети остались под большим впечатлением.

Меню современных шоу-программ обещает удовлетворить любые аппетиты. Рынок впечатлений перенасыщен предложениями на разный вкус и кошелек. Например, бюджетный вариант – кафе плюс аниматор вам обойдется в среднем в 200 белорусских рублей, а вот Happy Birthday за 500 будет уже поинтересней.

Маргарита Лукьянова, директор по развитию в детском клубе:

Составляется сценарий. Для нас важны все детали, начиная от характера и возраста ребенка, заканчивая сладостями, которые он любит. Детали декора, цвета, фотозоны, кэнди бар. Огромную популярность набирает интерактивный театр. Что это такое? Это некое действо по мотивам мультика либо сказки, либо какой-то авторский проект, где ребенок становится героем. Это не только развлечение, но еще это развивает творческий потенциал и коммуникативные навыки. Различные эффектные шоу: серебряное, бумажное, неоновое, огненное шоу, шоу с домашними животными, дрессированными собачками.

От цвета стен до начинки маффинов – агенты спешат предложить вам организацию проекта под ключ. Но нередко авторы торжеств экономят на профессионалах, качественных декорациях и не желают официально оформлять договоренности с клиентом. Будьте бдительны!

Маргарита Лукьянова:

Все современные организации на данный момент имеют странички в соцсетях, в идеале изучить контент, также обратить внимание на комментарии. Это умение работать с людьми, клиентоориентированность, человек должен уметь заинтересовать ребенка, сотрудничать с людьми, которые имеют опыт в этой сфере. Другие качества также важны, здесь мы смотрим на талант, в идеале это актерское образование. Важно все-таки юридически подкрепить ваши отношения, составляется договор в обязательном порядке.

Маргарита «разукрасила» не один десяток бейби-шоу и уверяет: качественно – это когда сделано с любовью. Маргарита Лукьянова:

Самое главное, когда ты организовал праздник, потратил много сил, энергии, поздно пришел домой, ребенок тебя благодарит. Они приходят с этими счастливыми лицами, просто уже ничего не надо. Ты на самом деле получаешь огромное удовлетворение от того, что ты делаешь.