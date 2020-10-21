Тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот. Готовим полезный завтрак
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: тостовый хлеб (2 шт), лосось (100 г), авокадо (1 шт), томаты черри (30 г), сливочный сыр (50 г), яйца (2 шт), зелень, соль и перец (по вкусу).
Сначала запекаем тостовый хлеб.
Пока тостовый хлеб запекается, разогреваем воду, доводим её до кипения и будем варить яйца пашот. Скидываем яйца на шумовку, чтобы отделить лишний белок. Чем меньше будет белка, тем красивее будет яйцо пашот.
Воду закипятили и ставим на единичку. В саму воду лучше не добавлять ни соль, ни уксус, так как сама структура яйца будет очень жёсткая. Добавляем яйца в воду и оставляем так на 5 минут.
Пока яйца пашот готовятся, мы достаём наши тосты и смазываем их сливочным сыром. Можно добавлять сыр, творог, можно это делать и без сыра.
Чистим авокадо и нарезаем его на небольшие ломтики. Выкладываем авокадо на тостовый хлеб.
Нарезаем и выкладываем лосось. Сверху добавляем любую зелень.
Наш пашот готов, выкладываем его на тосты и добавляем томаты черри.
Вот теперь на яйцо пашот добавляем чёрный перец и соль.
Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.
Яйца пашот – это французское блюдо, варёное яйцо без скорлупы. Лучше брать большие и свежие яйца, чтобы меньше было белка.
В зависимости от того, сколько вы варите пашот, яйцо будет либо жидкое, либо кремовое.
При выборе авокадо в магазине можно проверить его качество. При нажатии оно должно быть мягким, но на нём не должна оставаться выемка.
Если вы купили в магазине недозревшее авокадо, можно его хранить в бумажном пакете при комнатной температуре, тогда оно быстрее дозреет.
Если у вас осталась половинка авокадо, лучше её сбрызнуть лимонным соком, так как авокадо очень быстро темнеет.
Если вы не едите авокадо, можно заменить его любыми свежими овощами: огурцом, томатом, перцем – всё, что вам по вкусу.
Авокадо – очень питательный и полезный фрукт, в нём содержится очень много витаминов. Авокадо внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый питательный и полезный фрукт в мире.