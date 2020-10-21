Тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот. Готовим полезный завтрак

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Яйца пашот – это французское блюдо, варёное яйцо без скорлупы. Лучше брать большие и свежие яйца, чтобы меньше было белка.

В зависимости от того, сколько вы варите пашот, яйцо будет либо жидкое, либо кремовое.

При выборе авокадо в магазине можно проверить его качество. При нажатии оно должно быть мягким, но на нём не должна оставаться выемка.

Если вы купили в магазине недозревшее авокадо, можно его хранить в бумажном пакете при комнатной температуре, тогда оно быстрее дозреет.

Если у вас осталась половинка авокадо, лучше её сбрызнуть лимонным соком, так как авокадо очень быстро темнеет.

Если вы не едите авокадо, можно заменить его любыми свежими овощами: огурцом, томатом, перцем – всё, что вам по вкусу.

Авокадо – очень питательный и полезный фрукт, в нём содержится очень много витаминов. Авокадо внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый питательный и полезный фрукт в мире.