Прямой эфир

Тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот. Готовим полезный завтрак

21 октября 2020 07:49
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.

Ингредиенты: тостовый хлеб (2 шт), лосось (100 г), авокадо (1 шт), томаты черри (30 г), сливочный сыр (50 г), яйца (2 шт), зелень, соль и перец (по вкусу).

Сначала запекаем тостовый хлеб.

Тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот. Готовим полезный завтрак-1

Пока тостовый хлеб запекается, разогреваем воду, доводим её до кипения и будем варить яйца пашот. Скидываем яйца на шумовку, чтобы отделить лишний белок. Чем меньше будет белка, тем красивее будет яйцо пашот.

Тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот. Готовим полезный завтрак-4

Воду закипятили и ставим на единичку. В саму воду лучше не добавлять ни соль, ни уксус, так как сама структура яйца будет очень жёсткая. Добавляем яйца в воду и оставляем так на 5 минут.

Пока яйца пашот готовятся, мы достаём наши тосты и смазываем их сливочным сыром. Можно добавлять сыр, творог, можно это делать и без сыра.

Тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот. Готовим полезный завтрак-7

Чистим авокадо и нарезаем его на небольшие ломтики. Выкладываем авокадо на тостовый хлеб.

Тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот. Готовим полезный завтрак-10

Нарезаем и выкладываем лосось. Сверху добавляем любую зелень.

Тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот. Готовим полезный завтрак-13

Наш пашот готов, выкладываем его на тосты и добавляем томаты черри.

Тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот. Готовим полезный завтрак-16

Вот теперь на яйцо пашот добавляем чёрный перец и соль.

Тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот. Готовим полезный завтрак-19

Приятного аппетита!

Тосты с авокадо, лососем и яйцом пашот. Готовим полезный завтрак-22

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Яйца пашот – это французское блюдо, варёное яйцо без скорлупы. Лучше брать большие и свежие яйца, чтобы меньше было белка.

В зависимости от того, сколько вы варите пашот, яйцо будет либо жидкое, либо кремовое.

При выборе авокадо в магазине можно проверить его качество. При нажатии оно должно быть мягким, но на нём не должна оставаться выемка.

Если вы купили в магазине недозревшее авокадо, можно его хранить в бумажном пакете при комнатной температуре, тогда оно быстрее дозреет.

Если у вас осталась половинка авокадо, лучше её сбрызнуть лимонным соком, так как авокадо очень быстро темнеет.

Если вы не едите авокадо, можно заменить его любыми свежими овощами: огурцом, томатом, перцем – всё, что вам по вкусу.

Авокадо – очень питательный и полезный фрукт, в нём содержится очень много витаминов. Авокадо внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый питательный и полезный фрукт в мире.

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