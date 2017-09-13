«Эта песня получила новую жизнь»: как «Золотая коллекция белорусской песни» возрождает забытые хиты

Заслуженная артистка Республики Беларусь Надежда Микулич в программе «Утро. Студия хорошего настроения» поделилась своими впечатлениями о проекте СТВ «Золотая коллекция белорусской песни». Певица рассказала, почему выбрала для исполнения на этом концерте песню «Зорачка». И поделилась своим видением того, как лучше исполнять песни прошлых лет: в их первозданном виде или «подгонять» под требования времени – делать новые аранжировки и новую подачу. Вы принимали участие в концерте «Золотая коллекция белорусской песни» с песней «Зорачка». Почему вы сделали такой выбор?

Надежда Микулич, заслуженная артистка Республики Беларусь, певица, композитор:

Тогда, когда я написала эту песню, я работала с заслуженной артисткой разговорного жанра Анной Павловной Рыжковой в филармонии. Она очень хорошо знала белорусскую поэзию. Она мне предложила эти стихи и сказала, что я должна написать музыку на эти стихи. И доставала меня каждый день. я написала музыку. В это время по телевизору шли сериалы, то ли «Просто Мария», то ли про Изауру, и там тоже два хлопца любят одну. И когда я пела на сцене, я всегда представляла Марию, представляла сцену из этого фильма. И у меня всегда была улыбка на лице: надо же, как я попала в эту тему!

Когда пригласили на «Золотую коллекцию белорусской песни» в День письменности, я вспомнила, что у меня есть такая песня на стихи Евдокии Лось. Эта песня у меня была записана на радио под гитару. Я попросила аранжировщика Диму Пенкрата, он мне сделал красивую аранжировку. Эта песня получила новую жизнь.

Что касается самого проекта «Золотая коллекция белорусской песни». Как вы считаете, в чем особая его прелесть?

Надежда Микулич:

В том, что эти песни знает одно поколение. Они уже отжили свое время, их положили на полочку. И теперь задача этого проекта – вспомнить и показать молодому поколению наши старые песни. Я говорю, у меня даже мороз по коже. Песни-то действительно красивые. А их забыли. Молодежь отзывается? Надежда Микулич:

Да. Желаем вам побольше старых песен в новых аранжировках, потому что песням нужно давать второе дыхание.