В центре Минска парень выловил из Свислочи 5-килограммовую щуку – фотофакт

Новости Беларуси. «Вот так, вышел половить окуньков после работы, попал в новости», – шутит Андрей Анпилов. Вечером 10 июля молодой человек приехал на набережную Свислочи порыбачить. Свидетелями того, что происходило дальше, стали десятки горожан. Среди очевидцев оказалась и журналист портала animal.by.





Источник: instagram.com/kchshch/



Огромную рыбу из воды Андрей вытягивал около 20 минут. На такой улов, говорит рыбак со стажем, даже не рассчитывал. Самая большая рыба, которую удавалось поймать в Свислочи, едва достигала 1,5 кг. А тут 5-килограммовая щука. Длина выловленного трофея – 90 см.



Андрей Анпилов (в интервью animal.by):

Спасибо моему другу, Григорию, за то, что подстраховал и помог вытащить рыбу на берег один я бы вряд ли смог ее одолеть. Поначалу я вообще не понял, что это такая серьезная рыба клюнула, а вот когда разобрался – пошел азарт. Адреналина получил через край. По ощущениям, она килограмм пять весит – весов-то я не захватил.