Мурашки по телу до сих пор: как поклонники встречали Григория Лепса в Витебске

Новости Беларуси. 11 июля на сцене Летнего амфитеатра в Витебске выступил известный российский певец Григорий Лепс. Концерт прошел с аншлагом. Зрители спели вместе с артистом песни, давно уже ставшие хитами: «Самый лучший день», «Я тебя не люблю».

Мощный голос, харизма и энергетика Лепса подкупили публику. Судя по тому, что писали в соцсетях, зрители остались довольны и каждый из них получил массу впечатлений. Некоторые из поклонников дожидались артиста после концерта, чтобы с ним сделать памятное фото.