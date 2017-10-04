Кейт Уинслет сыграет в продолжении «Аватара» Джеймса Кэмерона

Оскароносная актриса спустя двадцать лет снова снимется у режиссера «Титаника».
Оскароносная актриса спустя двадцать лет снова снимется у режиссера «Титаника».
Фото: THR
Кейт Уинслет поработает с Джеймсом Кэмероном впервые после завершения работы над «Титаником». Актриса заявлена в одной из главных ролей во второй и третьей частях «Аватара».
Джеймс Кэмерон:
«С первого нашего сотрудничества в «Титанике», которое было одним из самых плодотворных в моей карьере, мы с Кейт 20 лет пытались найти возможность поработать вместе. Мне не терпится увидеть, как она оживит свою героиню Ронал».
Фото: Getty
Съемки продолжения самого кассового фильма в истории начались 25 сентября на студиях Калифорнии. Джеймс Кэмерон планировал расширить историю о синекожих жителях планеты Нави двумя продолжениями, но понял, что материла хватит на целых четыре. По предварительной информации, «Аватар 2» выйдет в прокат 18 декабря 2020 года, «Аватар 3» − 17 декабря 2021, «Аватар 4» −20 декабря 2024, а «Аватар 5» − 19 декабря 2025.
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