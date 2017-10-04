Кейт Уинслет сыграет в продолжении «Аватара» Джеймса Кэмерона

Оскароносная актриса спустя двадцать лет снова снимется у режиссера «Титаника».

Кейт Уинслет поработает с Джеймсом Кэмероном впервые после завершения работы над «Титаником». Актриса заявлена в одной из главных ролей во второй и третьей частях «Аватара».

Джеймс Кэмерон:

«С первого нашего сотрудничества в «Титанике», которое было одним из самых плодотворных в моей карьере, мы с Кейт 20 лет пытались найти возможность поработать вместе. Мне не терпится увидеть, как она оживит свою героиню Ронал».