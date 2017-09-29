Четкое и детализированное телевидение: преимущества формата HD
Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит для зрителей подарок – теперь вещание будет в формате HD. Перед переходом на новый формат вещания мы подготовили для зрителей имиджевые ролики, которые приурочены к данному событию.
HD – что это за формат?
Форматом НD – High Definition называют телевидение высокой четкости. Изображение такого формата имеет более высокое разрешение по сравнению со стандартным форматом телевизионного вещания. Этот стандарт продиктован временем – на современных телевизорах просмотр видео в формате HD позволяет оценить качество картинки.
По словам заместителя генерального директора ЗАО «Столичное телевидение» – Константина Авраменко, изображение будет разительно отличаться от того, что было раньше. Телезрителей ожидает более четкая картинка, сочные краски и стереовещание.
СТВ в новом качестве. Ролик 2
Когда зрители смогут увидеть программы в новом формате?
2 октября СТВ переходит на HD-формат. Наш телеканал станет первой общенациональной телекомпанией, которая будет вещать в этом формате. Это станет возможным благодаря технике, которая позволяет добиться качества изображения высокого класса – она станет четче и детализированнее, не будет происходить потери качества.
СТВ в новом качестве. Ролик 3
Со 2 октября – новая более качественная картинка на СТВ. До встречи на экранах!