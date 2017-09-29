Четкое и детализированное телевидение: преимущества формата HD

Новости Беларуси. Телеканал СТВ готовит для зрителей подарок – теперь вещание будет в формате HD. Перед переходом на новый формат вещания мы подготовили для зрителей имиджевые ролики, которые приурочены к данному событию.

HD – что это за формат?

Форматом НD – High Definition называют телевидение высокой четкости. Изображение такого формата имеет более высокое разрешение по сравнению со стандартным форматом телевизионного вещания. Этот стандарт продиктован временем – на современных телевизорах просмотр видео в формате HD позволяет оценить качество картинки.