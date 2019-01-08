Анна Шаркунова показала трогательное видео с 1,5-годовалым сыном

Новости Беларуси. Певица Анна Шаркунова опубликовала трогательное видео с сыном. Ролик был размещен на странице исполнительницы в Instagram. На кадрах Анна вместе с сыном Максимом, который родился в июне 2017 года, весело проводят время: бегают, играют, кушают и, конечно же, поют.

На фоне играет песня Анны Шаркуновой «Все, что я загадаю». Премьера песни состоялась в конце октября минувшего года. Автором музыки стала сама исполнительница, а слов – Владимир Кубышкин. «Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов

Певица рассказала, кому посвятила эту композицию.

Анна Шаркунова:

Для кого я написала эту песню? Конечно, для него. Сколько лет подряд я загадывала, загадывала и ждала... Его... Иногда уже теряя всякую надежду... Научиться ждать совсем не просто иногда...