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Анна Шаркунова показала трогательное видео с 1,5-годовалым сыном

08 января 2019 12:40
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Новости Беларуси. Певица Анна Шаркунова опубликовала трогательное видео с сыном.

Ролик был размещен на странице исполнительницы в Instagram. На кадрах Анна вместе с сыном Максимом, который родился в июне 2017 года, весело проводят время: бегают, играют, кушают и, конечно же, поют.

Анна Шаркунова показала трогательное видео с 1,5-годовалым сыном-1

На фоне играет песня Анны Шаркуновой «Все, что я загадаю». Премьера песни состоялась в конце октября минувшего года. Автором музыки стала сама исполнительница, а слов – Владимир Кубышкин.

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Анна Шаркунова показала трогательное видео с 1,5-годовалым сыном-4

Певица рассказала, кому посвятила эту композицию.

Анна Шаркунова показала трогательное видео с 1,5-годовалым сыном-7

Анна Шаркунова:
Для кого я написала эту песню? Конечно, для него. Сколько лет подряд я загадывала, загадывала и ждала... Его... Иногда уже теряя всякую надежду... Научиться ждать совсем не просто иногда...

Анна Шаркунова показала трогательное видео с 1,5-годовалым сыном-10

Ролик посмотрели около 10 тысяч раз и отметили, насколько милой и искренней получилась эта работа.

Как Аня Шаркунова выбирала имя для сына (читать далее).

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Анна Шаркунова # Фотофакт

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