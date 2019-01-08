Анна Шаркунова показала трогательное видео с 1,5-годовалым сыном
Новости Беларуси. Певица Анна Шаркунова опубликовала трогательное видео с сыном.
Ролик был размещен на странице исполнительницы в Instagram. На кадрах Анна вместе с сыном Максимом, который родился в июне 2017 года, весело проводят время: бегают, играют, кушают и, конечно же, поют.
На фоне играет песня Анны Шаркуновой «Все, что я загадаю». Премьера песни состоялась в конце октября минувшего года. Автором музыки стала сама исполнительница, а слов – Владимир Кубышкин.
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Певица рассказала, кому посвятила эту композицию.
Анна Шаркунова:
Для кого я написала эту песню? Конечно, для него. Сколько лет подряд я загадывала, загадывала и ждала... Его... Иногда уже теряя всякую надежду... Научиться ждать совсем не просто иногда...
Ролик посмотрели около 10 тысяч раз и отметили, насколько милой и искренней получилась эта работа.
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