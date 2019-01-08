Как грамотно тратить деньги в 2019 году: четыре простых совета

Сезон праздников может сильно ударить по нашим кошелькам. Многие из нас в новом году хотят привести в порядок свои финансы. Если вы ищете способы, как грамотно потратить деньги в 2019 году, то вам повезло.

Руководитель бизнеса в сфере финансовых технологий Джастин Басини рассказал изданию Daily Star Online о самых лучших способах экономии.

Вот несколько советов от эксперта.

Запишите свои расходы за 2018 год

Если вы не знаете, на что вы тратите деньги, то избавиться от каких-либо неконтролируемых расходов может быть трудно.

Простой способ узнать, сколько денег осталось на вашем счету, а также понять, на чем можно сэкономить в 2019 году – это записать ваши расходы за предыдущий год.

Джастин рекомендует: «Запишите свои основные расходы за прошедший год, а также, сколько вы потратили денег на развлечения (вечеринки, праздники и т.д.)

Это даст вам более четкое представление о ваших расходах за предыдущий год и позволит вам точно определить, на что уходят ваши деньги каждый месяц».

Сократите свои постоянные расходы и верните долги

Эксперт советует покупать товары по выгодным ценам. Сэкономленными деньгами можно оплатить коммунальные услуги, телефон и интернет.

«Экономия, которую вы будете совершать, определенно стоит затрат времени».

Январь – это также хорошее время, чтобы выяснить, какова ваша цель на год.

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Создайте финансовый документ

Чтобы эффективно придерживаться своего бюджета, вы должны следить за своими расходами.

Джастин посоветовал: «Один из способов оставаться в курсе ваших финансов – это создать финансовый документ, в котором вы будете фиксировать каждый сделанный вами платеж и количество потраченных средств каждую неделю.

Хоть это и может показаться трудоемким, однако это позволит вам по-настоящему понять свои привычки в отношении расходов и определить, на что вы могли бы их снизить».

Поставьте цели

Всегда заранее готовьтесь к событиям, на которые вы планируете потратить больше денег, чем обычно. К ним относятся свадьбы, дни рождения и другие торжества.

Также желательно иметь какие-то сбережения на случай какой-либо экстренной ситуации.

«Постарайтесь расставить приоритеты по определенным событиям в календаре на 2019 год, поставьте себе цель, сколько вы хотели бы экономить каждый месяц . Также важно планировать непредвиденное: каждый месяц откладывать небольшую сумму денег, создать так называемый резервный фонд, чтобы сломанная вещь не застала вас врасплох».