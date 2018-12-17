«Отлично отвертелся, Уильям». В сети обсуждают старое интервью принца о разрыве с Кейт

Новости Великобритании. В сети набирает популярность фрагмент видеозаписи одного из интервью с принцем Уильямом, когда он ненадолго расставался с Кейт Миддлтон.

Будущие герцог и герцогиня Кембриджские делали перерыв в отношениях с апреля по август 2007 года. В то время принц Уильям и Кейт Миддлтон практические ничего не говорили друг о друге.

Недавно на одной из фанатских страниц в Twitter появился фрагмент интервью, во время которого будущего герцога Кембриджского спросили, как у него обстоят дела с Кейт. Принц Уильям замялся, а принц Гарри пришёл ему на выручку, сведя всё в шутку.

«Ух, ну, хм, ко мне придут много друзей. Вообще, знаете, собираются прийти все, так что это будет отличная ночь», – уходя от ответа на вопрос о Кейт, сказал принц Уильям.

«Отлично отвертелся, Уильям», – усмехнулся принц Гарри.

«Очень дипломатично», – ответил брату будущий герцог Кембриджский.

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