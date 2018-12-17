Прямой эфир

«Отлично отвертелся, Уильям». В сети обсуждают старое интервью принца о разрыве с Кейт

17 декабря 2018 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В сети набирает популярность фрагмент видеозаписи одного из интервью с принцем Уильямом, когда он ненадолго расставался с Кейт Миддлтон.  

Будущие герцог и герцогиня Кембриджские делали перерыв в отношениях с апреля по август 2007 года. В то время принц Уильям и Кейт Миддлтон практические ничего не говорили друг о друге.  

Недавно на одной из фанатских страниц в Twitter появился фрагмент интервью, во время которого будущего герцога Кембриджского спросили, как у него обстоят дела с Кейт. Принц Уильям замялся, а принц Гарри пришёл ему на выручку, сведя всё в шутку.  

«Ух, ну, хм, ко мне придут много друзей. Вообще, знаете, собираются прийти все, так что это будет отличная ночь», – уходя от ответа на вопрос о Кейт, сказал принц Уильям.  

«Отлично отвертелся, Уильям», – усмехнулся принц Гарри.  

«Очень дипломатично», – ответил брату будущий герцог Кембриджский.  

Как жила Кейт Миддлтон до замужества и переезда в Кенсингтонский дворец  

«Отлично отвертелся, Уильям». В сети обсуждают старое интервью принца о разрыве с Кейт-1

Фото: instagram.com/kensingtonroyal  

Даже теперь принц Уильям и Кейт Миддлтон не любят вспоминать тот период, но утверждают, что случившееся помогло им стать лучше.  

Хотя сейчас иконой стиля королевской семьи всё чаще называют Меган Маркл, никто не забывает про «эффект Кейт», когда из магазинов расхватывают те же вещи, которые входят в гардероб герцогини Кембриджской.  

В начале декабря мы собрали девять ярких зимних образов супруги принца Уильяма. 

Посмотреть, что носит Кейт Миддлтон, можно здесь.  

# Королевская семья # калейдоскоп # принц Уильям # Принц Гарри

Другие новости рубрики

Все новости
26-летняя Kattie стала первой в истории белоруской, победившей в X Factor
17 декабря 2018 08:36

26-летняя Kattie стала первой в истории белоруской, победившей в X Factor

«Решил поменять расположение элементов, добавить свои фишки». Минский школьник создаёт уникальные 3D-принтеры
17 декабря 2018 08:26

«Решил поменять расположение элементов, добавить свои фишки». Минский школьник создаёт уникальные 3D-принтеры

Как сортируют шишки и зачем клонируют ёлки: показываем процесс выращивания новогодних деревьев
17 декабря 2018 07:15

Как сортируют шишки и зачем клонируют ёлки: показываем процесс выращивания новогодних деревьев