Казалось необходимым, а оказалось ненужным. Пользователи соцсетей рассказали, как изменили свою жизнь

Есть мнение, что человек – раб своих привычек. Отчасти это правда. Один из пользователей Reddit спросил: «Что вы считали необходимым в своей жизни, но отказавшись от этого поняли, что это было ненужным?» Ответы на этот вопрос оказались довольно любопытными, особенно для тех, кто имел схожие привычки. Курение «Каждый день я говорил себе: «Это плохо для тебя, но ты можешь завязать в любое время». Казалось, что я всё контролировал, но на самом деле это было не так. Остановившись, я понял, что могу прожить остаток жизни без табака». Одиночество «Я считал, что важно быть в компании людей, чтобы не чувствовать себя одиноким. Теперь я понял, что существует огромная разница между одиночеством и чувством одиночества. Иногда я не чувствую себя одиноким, несмотря на то, что я один. А иногда я чувствую себя одиноким в окружении людей».

Фото: pixabay.com

Окрашивание седых волос «Пустая трата денег и времени. Мне уже всё равно, если это заставит меня выглядеть старше». Вот как выглядят девушки до 27 лет, которые рано поседели. И они прекрасны Накладные ногти и нарощенные ресницы «Я всегда думала, что мне это нужно. Только с этим я чувствовала себя красивой». Новая одежда каждый сезон «Я покупала по 1-10 новинок на каждый сезон, т.е. четыре раза в год. У меня было больше трёх шкафов одежды. Кроме того, там хранились даже вещи со времён школы (10-летней давности). Год назад я решила сократить расходы и прекратила покупать столько одежды. Позже я избавилась от всей одежды, которая мне не нравилась. Это освободило меня, я больше никогда не вернусь к ежесезонным покупкам».

Фото: pixabay.com

Десерт «18 месяцев назад я сильно ограничил себя в сладостях и похудел на 27-29 кг. Я всё ещё не вернулся к старой привычке». Совсем другие люди. Как меняются мужчины после похудения в одиннадцати примерах Одноразовые бумажные полотенца «Во время учёбы в университете у меня попросту не было на них денег. Когда я привык использовать для уборки обычные тряпки, одноразовые бумажные полотенца больше не были для меня необходимостью. Я уже закончил учёбу и могу себе позволить купить их, но теперь я использую бумажные полотенца очень экономно». Вода в бутылках «Я не понимаю увлечение водой в бутылках. Я купил фильтр, который надевается на кран. Это намного дешевле, чем вода в бутылках, и намного лучше для окружающей среды, так как я не выбрасываю пластиковые бутылки».

Фото: pixabay.com