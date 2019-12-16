«Я беру больше смен, работаю по выходным». Зачем человеку нужно одобрение окружающих и к чему это может привести

Идеальная пенка латте, безупречное обслуживание и сверхурочные часы на работе – педантичность бариста Ксении иначе как проявлением профессионализма не назовешь. На первый взгляд.

Ксения Щерба, боится не оправдать чужие ожидания:

С самого детства родители ждали от меня каких-то высоких результатов, я всегда старалась их достичь. И сейчас, когда я работаю, переживаю, что мой начальник не увидит во мне какого-то потенциала. Я остаюсь на работе позже, беру больше смен и работаю по выходным.

Сверхработоспособность героини – показательное выступление перед возлагающим надежды боссом. Одобрение для Ксении – дороже денег. Девушка превратилась в заложницу чужих ожиданий. Марина Прохорова, психолог:

Страх не оправдать чужие ожидания относит нас снова к родительско-детской теме и скорее является показателем того, что человек зафиксировался в этом травматичном состоянии. Он идентифицирует себя с позиции ребенка, он все равно ждет какого-то одобрения со стороны взрослого. Взрослым может быть кто угодно, чаще всего какой-то важный и значимый человек, авторитет.

Постоянное подтверждение собственной значимости – результат отсутствия безусловной родительской любви и похвалы. Отсюда – несформированная самооценка. Попадание в чужие шаблоны и статус «хороший» в чужих глазах – топливо для дальнейшего существования. Марина Прохорова:

Малейшее неодобрение может привести к серьезному расстройству. Такие люди будут говорить: «Естественно, что еще могло произойти? Я как всегда оказался в такой ситуации».

Люди-хамелеоны способны жить под диктовку окружающих. Очень внимательные и гибкие – они не столько тестируют реальность, проверяя в какой мере оправданы их страхи, а скорее опираются на свои фантазии. И только после выстраивают линию поведения. Марина Прохорова:

Например, начальнику, может, и не нужно, чтобы его сотрудник оставался сверхурочно. В восприятии человека, который боится быть отвергнутым, боится не оправдать возложенных на него ожиданий, могут быть любые фантазии. Он может думать, что он будет лучше вкалывать до победного, ночевать просто на работе.

В делах сердечных сценарий тот же, возведя на пьедестал своего партнера, такие личности оказываются во власти его требований. Чтобы соответствовать, приходиться ретушировать чувства, поведение, характер, что называется, держать марку. Марина Прохорова:

Если изначально происходит такая ситуация, что у человека уже много страхов, он начинает испытывать тревогу, напряжение, стараться изобразить из себя какого-то супергероя и для него невыносимо, если вдруг он не понравится.

Освободиться от оков собственного страха непросто. Подобрать нужные ключи помогут специалисты. Марина Прохорова:

Здесь скорее человек будет разочарован во всех людях, либо он винит себя, что он такой неподходящий, потому как именно это он слушал все свое детство. Важно помочь человеку заметить, что с ним происходит. Здесь нужна помощь психотерапевта или психолога, который поможет ему отзеркалить его поведение.