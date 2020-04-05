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Католики отмечают Вербное воскресенье. Какие традиции у этого праздника?

05 апреля 2020 07:24
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5 апреля католики празднуют Вход Господень в Иерусалим. Этот праздник имеет и другие названия, в числе которых Вербное и Пальмовое воскресенье. 

Более двух тысяч лет назад христиане с почётом встречали вход Иисуса Христа в Иерусалим и устилали дорогу пальмовыми ветвями. Верующие отмечают этот день за неделю до Пасхи. Праздник символизирует признание Иисуса мессией, а также его самопожертвование ради человечества. 

Традиции Вербного воскресенья 

После службы в храме христиане возвращались домой и легонько били друг друга пальмовыми ветвями или вербой, чтобы отогнать злых духов и наделить здоровьем. 

После этого красиво украшенные ветки вербы оставлялись в доме, чтобы защищать его от пожаров, сглазов и болезней. Через год ветки нужно сжечь, выбрасывать их запрещается. 

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Много лет назад в день Вербного воскресенья торговцы устраивали базары и продавали сладости, игрушки, книги и многое другое. 

Были и погодные приметы. Например, мороз в день Входа Господня в Иерусалим предвещал хороший урожай яровых. Также считалось, что после Вербного воскресенья с рек сходит лёд уже до самой зимы. 

Давным-давно была примета, что если в этот праздник посадить цветок или пересадить комнатное растение и хорошо ухаживать за ним, то это принесёт богатство в дом. Если же растение погибнет, это предрекает финансовые потери. 

Как и во время многих других религиозных праздников, в этот день запрещается работать. Кроме того, поскольку ещё длится пост, пища на столе должна быть скромной. 

Кстати, ранее мы рассказывали, как испечь вкусный и полезный кулич на Пасху. Рецепт можно найти здесь

# Католики Беларуси # калейдоскоп

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