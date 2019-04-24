Как испечь вкусный и полезный кулич на Пасху? Рецепт от Ивана Русских

28 апреля православные христиане будут отмечать долгожданный праздник – Пасху. А какая же это Пасха, если на столе нет украшенных яиц и вкусных куличей? Недавно мы рассказали о том, как украсить яйца. В этот раз поговорим о куличах.

Советами по приготовлению праздничной выпечки поделился руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения Иван Русских в своём сообществе на YouTube-канале.

По словам Ивана, есть несколько секретов, чтобы кулич получился вкусным, красивым и полезным.

1. Порошок куркумы. Добавлять его нужно не более половины чайной ложки на 1 кг муки. Этот ингредиент обладает противогрибковым, антибактериальным и сильным противовоспалительным эффектом. Кроме того, порошок куркумы придаёт тесту приятный аромат.

2. Масло облепихи. 1 чайная ложка на стакан молока. Ингредиент содержит каротиноиды, витамин Е и ценные жирные кислоты. Масло обладает заживляющим и противовоспалительным эффектом.

3. Масляная настойка молотой паприки. Настойка делается из 100 мл масла и столовой ложки паприки. При добавлении в тесто пропорция такая: 1 чайная ложка на стакан молока. Ингредиент содержит каротиноиды, лютеин и антиоксиданты.

Как приготовить красивый и вкусный пасхальный кулич? Четыре совета

4. Масляная настойка лепестков бархатцев. Также 1 чайная ложка на стакан молока. Содержит лютеин, который положительно влияет на зрение.

5. Аскорбиновая кислота. Пропорция – не более 0,5 г на 1 кг муки. При добавлении этого ингредиента тесто получается пышным, воздушным. И, конечно, содержит витамин С.

6. Рибофлавин (витамин B2). Пропорция – 100 мг на 1 кг муки. Ингредиент полезен для кожи и волос, улучшает обмен веществ.

Все шесть ингредиентов придают куличу жёлтый цвет. Не обязательно добавлять все ингредиенты, хотя можно. Указанные компоненты лучше добавлять в тесто во время подогревания молока. Аскорбинка в этом плане выделяется, её лучше смешивать с тестом, пока оно ещё жидкое.

Напоследок упомянем стандартный рецепт кулича. Один литр молока, шесть яиц, 100 грамм дрожжей, чайная ложка соли, стакан сахара, полстакана масла, 2,5 килограмма муки.