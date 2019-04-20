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Какой завтрак идеален для страдающих диабетом? Отвечают учёные

20 апреля 2019 14:01
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Новости Канады. Учёные назвали оптимальный завтрак для людей, которые страдают диабетом второго типа.  

Как сообщает портал Medical Xpress, лучшим вариантом будет низкоуглеводная пища с высоким содержанием жиров, например, омлет.  

Ученые из Университета Британской Колумбии провели двухдневный эксперимент, целью которого было определить, какая еда позволяет поддерживать уровень глюкозы в норме.  

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В первый день добровольцы ели на завтрак омлет, во второй день – овсянку с фруктами. Обед и ужин были одинаковыми. На испытуемых были закреплены устройства, которые позволяли отслеживать уровень сахара в крови каждые пять минут.  

Как показал эксперимент, омлет полностью предотвратил выброс сахара, который имеет место у болеющих диабетом второго типа. В течение всего дня уровень глюкозы также был снижен.  

Как отметил один из авторов исследования, ожидалось, что жирный и низкоуглеводный завтрак предотвратит подъём уровня сахара непосредственно после приёма пищи. Но этот эффект наблюдался в течение 24 часов.  

Ученые: есть углеводы на ужин – полезно  

«Включение низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может считаться лёгким способом избежать скачков сахара, столь опасных для почек, глаз и сосудов», – пояснил Джонатан Литтл.  

Учёный также добавил, что уровень глюкозы поднимается по утрам у диабетиков второго типа из-за большого количества углеводов в традиционных завтраках: овсянки, тостов, фруктов.  

# Ученые # калейдоскоп

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