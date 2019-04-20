Какой завтрак идеален для страдающих диабетом? Отвечают учёные

Новости Канады. Учёные назвали оптимальный завтрак для людей, которые страдают диабетом второго типа.

Как сообщает портал Medical Xpress, лучшим вариантом будет низкоуглеводная пища с высоким содержанием жиров, например, омлет.

Ученые из Университета Британской Колумбии провели двухдневный эксперимент, целью которого было определить, какая еда позволяет поддерживать уровень глюкозы в норме.

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В первый день добровольцы ели на завтрак омлет, во второй день – овсянку с фруктами. Обед и ужин были одинаковыми. На испытуемых были закреплены устройства, которые позволяли отслеживать уровень сахара в крови каждые пять минут.

Как показал эксперимент, омлет полностью предотвратил выброс сахара, который имеет место у болеющих диабетом второго типа. В течение всего дня уровень глюкозы также был снижен.

Как отметил один из авторов исследования, ожидалось, что жирный и низкоуглеводный завтрак предотвратит подъём уровня сахара непосредственно после приёма пищи. Но этот эффект наблюдался в течение 24 часов.

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«Включение низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может считаться лёгким способом избежать скачков сахара, столь опасных для почек, глаз и сосудов», – пояснил Джонатан Литтл.

Учёный также добавил, что уровень глюкозы поднимается по утрам у диабетиков второго типа из-за большого количества углеводов в традиционных завтраках: овсянки, тостов, фруктов.