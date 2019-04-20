Прямой эфир

«Девочка-рокерша». Дочь Пугачёвой рассказала о дальнейших планах мамы

20 апреля 2019 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Вечером 17 апреля Алла Пугачёва по случаю своего юбилея дала сольный концерт в Кремлёвском дворце. В конце выступления Алла Борисовна пригласила на сцену всю свою семью.  

Трогательными кадрами с концерта поделился супруг артистки Максим Галкин.  

«Дети очень переживали и волновались, ведь они никогда не были у мамы на концерте», – пояснил шоумен.  

В начале небольшого ролика появляется «девочка-рокерша» – Елизавета Галкина.  

«У мамы последний концерт. И всё. И мама будет свободна», – сказала дочь Аллы Борисовны.  

«Девочка-рокерша». Дочь Пугачёвой рассказала о дальнейших планах мамы-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru  

Все дети и внуки Аллы Пугачёвой на одном фото. Семья посетила первый за 10 лет концерт Примадонны  

Когда Галкин спросил, что же Пугачёва будет делать потом, девочка точно ответить не смогла.  

«Кто знает? С нами играть», – предположила Лиза.  

А в конце ролика показывается тот самый наполненный теплом момент, когда семья народной артистки вышла на сцену, чтобы обнять певицу.  

«Девочка-рокерша». Дочь Пугачёвой рассказала о дальнейших планах мамы-4

Фото: instagram.com/fkirkorov  

Пользователи соцсетей в комментариях под публикацией выразили своё восхищение прошедшим концертом и пожелали Алле Борисовне всего наилучшего, посоветовав Галкину беречь жену.  

Свой 70-летний юбилей Пугачёва праздновала 15 апреля.  

В течение всего дня Алла Борисовна получала поздравления и пожелания – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Максим Галкин # Елизавета Галкина # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Зеленский. Послесловие к дебатам. «Слуга народа», похоже, вляпался
20 апреля 2019 06:30

Владимир Зеленский. Послесловие к дебатам. «Слуга народа», похоже, вляпался

Электризуются волосы: что делать – 10 способов
19 апреля 2019 15:42

Электризуются волосы: что делать – 10 способов

19 апреля. Дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Онлайн
19 апреля 2019 15:24

19 апреля. Дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Онлайн