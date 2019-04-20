«Девочка-рокерша». Дочь Пугачёвой рассказала о дальнейших планах мамы
Новости России. Вечером 17 апреля Алла Пугачёва по случаю своего юбилея дала сольный концерт в Кремлёвском дворце. В конце выступления Алла Борисовна пригласила на сцену всю свою семью.
Трогательными кадрами с концерта поделился супруг артистки Максим Галкин.
«Дети очень переживали и волновались, ведь они никогда не были у мамы на концерте», – пояснил шоумен.
В начале небольшого ролика появляется «девочка-рокерша» – Елизавета Галкина.
«У мамы последний концерт. И всё. И мама будет свободна», – сказала дочь Аллы Борисовны.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
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Когда Галкин спросил, что же Пугачёва будет делать потом, девочка точно ответить не смогла.
«Кто знает? С нами играть», – предположила Лиза.
А в конце ролика показывается тот самый наполненный теплом момент, когда семья народной артистки вышла на сцену, чтобы обнять певицу.
Фото: instagram.com/fkirkorov
Пользователи соцсетей в комментариях под публикацией выразили своё восхищение прошедшим концертом и пожелали Алле Борисовне всего наилучшего, посоветовав Галкину беречь жену.
Свой 70-летний юбилей Пугачёва праздновала 15 апреля.
В течение всего дня Алла Борисовна получала поздравления и пожелания – здесь подробнее.