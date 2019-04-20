«Девочка-рокерша». Дочь Пугачёвой рассказала о дальнейших планах мамы

Новости России. Вечером 17 апреля Алла Пугачёва по случаю своего юбилея дала сольный концерт в Кремлёвском дворце. В конце выступления Алла Борисовна пригласила на сцену всю свою семью.

Трогательными кадрами с концерта поделился супруг артистки Максим Галкин.

«Дети очень переживали и волновались, ведь они никогда не были у мамы на концерте», – пояснил шоумен.

В начале небольшого ролика появляется «девочка-рокерша» – Елизавета Галкина.

«У мамы последний концерт. И всё. И мама будет свободна», – сказала дочь Аллы Борисовны.