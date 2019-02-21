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«Какой приятный день». Кривко поблагодарила всех за поддержку и поздравления

21 февраля 2019 06:37
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Новости Беларуси. Ирина Кривко поблагодарила всех за поддержку после своего выступления на ЧЕ по биатлону в Раубичах.  

«Какой сегодня приятный день. Спасибо большое моей команде, сервис-бригаде, тренерам, болельщикам! За вашу поддержку и работу! Всем спасибо за Поздравления!», – написала спортсменка на своей странице в Instagram.  

«Какой приятный день». Кривко поблагодарила всех за поддержку и поздравления-1

Фото: instagram.com/krivko_i  

Поклонники белорусской биатлонистки порадовались её медали и пожелали ей успехов в грядущих соревнованиях.  

«Поздравляю с такой заслуженной победой! Мы всегда болеем за Вас! Крепкого здоровья, стальных нервов и большой удачи! Вперёд и только вперёд! Мы верим, что лучшие победы впереди!»,  

Ирина Кривко об индивидуальной гонке: «Ожидала, что будет намного всё хуже»  

«Ирина, поздравляю Вас! Успехов на турнире!»,  

«Ирина, умница. Так держать. Удачи в следующих стартах»,  

«Всё получилось, умничка, большая молодец! Смогла оправиться от болезни, совладать с ветром, с собой и показать такой результат! Так держать».  

20 февраля Кривко смогла прийти к финишу третьей, получив бронзовую награду. По ходу гонки Ирина даже поднималась на первое место, долгое время держалась на втором, но уже к концу трассы шведка Оберг обогнала и Кривко, и украинку Журавок.  

О выступлении других белорусских спортсменок можно узнать здесь.  

# Биатлон # калейдоскоп

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