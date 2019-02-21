«Какой приятный день». Кривко поблагодарила всех за поддержку и поздравления

Новости Беларуси. Ирина Кривко поблагодарила всех за поддержку после своего выступления на ЧЕ по биатлону в Раубичах.

«Какой сегодня приятный день. Спасибо большое моей команде, сервис-бригаде, тренерам, болельщикам! За вашу поддержку и работу! Всем спасибо за Поздравления!», – написала спортсменка на своей странице в Instagram.