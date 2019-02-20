Закрывайте дверь в спальню на ночь. Простой совет, который может спасти жизнь

Пожарные рассказали и показали, почему стоит закрывать на ночь дверь в спальню.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на пожарный департамент Коннектикута в США, в конце января местные пожарные прибыли на сильное возгорание в доме.

Дым и пламя опалили наружную часть двери спальни в доме. Она стала черной, а внутренняя сторона двери осталась почти полностью неповрежденной. По словам спасателей, закрытая дверь может спасти чью-то жизнь.