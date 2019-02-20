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Закрывайте дверь в спальню на ночь. Простой совет, который может спасти жизнь

20 февраля 2019 10:12
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Пожарные рассказали и показали, почему стоит закрывать на ночь дверь в спальню.  

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на пожарный департамент Коннектикута в США, в конце января местные пожарные прибыли на сильное возгорание в доме.  

Дым и пламя опалили наружную часть двери спальни в доме. Она стала черной, а внутренняя сторона двери осталась почти полностью неповрежденной. По словам спасателей, закрытая дверь может спасти чью-то жизнь.  

Закрывайте дверь в спальню на ночь. Простой совет, который может спасти жизнь -1

Фото: facebook.com/Town-Of-New-Fairfields-Fire-Marshals-Office

Закрывайте дверь в спальню на ночь. Простой совет, который может спасти жизнь -3

Фото: facebook.com/Town-Of-New-Fairfields-Fire-Marshals-OfficeФото: facebook.com/Town-Of-New-Fairfields-Fire-Marshals-Office

Снимки пожарные опубликовали в Facebook.  

Семья, проживающая в доме, была спасена.  

Конечно, дым все равно проникал в комнату сквозь щели и отверстия, но закрытая дверь сдерживала большую его часть. Хотя пламя, конечно, может в итоге сжечь деревянную дверь, многие смертельные случаи и травмы при пожаре бывают вызваны вдыханием дыма.  

Поэтому пожарные отметили, что закрытая дверь может помочь выиграть время до приезда спасателей.  

 Интернет-пользователи поблагодарили за информативный совет пожарных.  

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# Спасение # калейдоскоп # Фотофакт

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