Закрывайте дверь в спальню на ночь. Простой совет, который может спасти жизнь

Пожарные рассказали и показали, почему стоит закрывать на ночь дверь в спальню.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на пожарный департамент Коннектикута в США, в конце января местные пожарные прибыли на сильное возгорание в доме.
Дым и пламя опалили наружную часть двери спальни в доме. Она стала черной, а внутренняя сторона двери осталась почти полностью неповрежденной. По словам спасателей, закрытая дверь может спасти чью-то жизнь.
Фото: facebook.com/Town-Of-New-Fairfields-Fire-Marshals-Office
Фото: facebook.com/Town-Of-New-Fairfields-Fire-Marshals-OfficeФото: facebook.com/Town-Of-New-Fairfields-Fire-Marshals-Office
Снимки пожарные опубликовали в Facebook.
Семья, проживающая в доме, была спасена.
Конечно, дым все равно проникал в комнату сквозь щели и отверстия, но закрытая дверь сдерживала большую его часть. Хотя пламя, конечно, может в итоге сжечь деревянную дверь, многие смертельные случаи и травмы при пожаре бывают вызваны вдыханием дыма.
Поэтому пожарные отметили, что закрытая дверь может помочь выиграть время до приезда спасателей.
Интернет-пользователи поблагодарили за информативный совет пожарных.
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