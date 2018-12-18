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Новости по тегу #Павел Глоба

Каким будет жёлтый кабан для Вас: астрологический прогноз на 2019 год
18 декабря 2018 10:55

Каким будет жёлтый кабан для Вас: астрологический прогноз на 2019 год

Как себя вести и что нельзя делать 27 июля, во время самого длинного лунного затмения XXI века
25 июля 2018 13:12

Как себя вести и что нельзя делать 27 июля, во время самого длинного лунного затмения XXI века

Астролог Павел Глоба: Александр Лукашенко будет, как Фидель Кастро, совершенно четко. Кастро продержался около 50 лет
16 сентября 2015 16:05

Астролог Павел Глоба: Александр Лукашенко будет, как Фидель Кастро, совершенно четко. Кастро продержался около 50 лет