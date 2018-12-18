Новости по тегу #Павел Глоба

Егором Хрусталев: Павел Павлович, как будет развиваться ситуация, по вашему мнению, вокруг Украины, у наших общих соседей? С экономическим кризисом и противостоянием России и Запада, где Беларусь как раз оказалась в этих жерновах? Павел Глоба: Понимаете, Украина – это чужой проект, не свой, понятно. Сейчас там практически внешнее управление. Там ничего не изменится в течение нескольких лет. Я думаю, до 2020 года весь этот кризис, сейчас только начало. 2020-21 год.
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