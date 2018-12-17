26-летняя Kattie стала первой в истории белоруской, победившей в X Factor

Настоящее имя певицы – Екатерина Рудницкая. Девушке 26 лет, по знаку зодиака Водолей. Kattie приехала в Ригу ещё в мае, ей пришлось приложить немало усилий, чтобы добраться до финального раунда конкурса. Белоруска признаётся, что сама не верила в возможность пройти в шоу.

«Такого я ещё никогда не испытывала! Спасибо каждому человеку, который отдал за меня свой голос! Вы поверили в меня! Вы поддерживали меня на протяжении всего шоу! Я так сильно вам благодарна!!! Латвия всегда будет занимать в моём сердце особое место! Я вас очень люблю!», – написала Kattie в Instagram незадолго до решающего раунда.