26-летняя Kattie стала первой в истории белоруской, победившей в X Factor
Новости Беларуси. Белорусская певица Kattie выиграла в конкурсе X Factor в Латвии. Девушка стала лучшей по итогам зрительского голосования.
В суперфинале исполнительница спела композицию «From This Moment» Шанайи Твейн на латышском языке. Раньше белоруска рассказывала, что выбрала родной язык латвийцев, чтобы показать своё уважение их стране.
Фото: instagram.com/kattie_official
Настоящее имя певицы – Екатерина Рудницкая. Девушке 26 лет, по знаку зодиака Водолей. Kattie приехала в Ригу ещё в мае, ей пришлось приложить немало усилий, чтобы добраться до финального раунда конкурса. Белоруска признаётся, что сама не верила в возможность пройти в шоу.
«Такого я ещё никогда не испытывала! Спасибо каждому человеку, который отдал за меня свой голос! Вы поверили в меня! Вы поддерживали меня на протяжении всего шоу! Я так сильно вам благодарна!!! Латвия всегда будет занимать в моём сердце особое место! Я вас очень люблю!», – написала Kattie в Instagram незадолго до решающего раунда.
Фото: instagram.com/kattie_official
И теперь девушка стала лучшей. В награду она получила 10 тысяч евро и эксклюзивный контракт со звукозаписывающим лейблом Sony Music.
После победы певица едва сдерживала слёзы. Стоит отметить, что белорусы ещё ни разу не выигрывали «X Factor». На втором и третьем местах группы Baritoni и Radio Trio. Кстати, букмекеры делали ставку на них, а не Kattie.
Фото: instagram.com/kattie_official
Интересный факт: в ноябре Рудницкая сфотографировалась с победителем прошлого сезона X-Factor Latvia. Комментируя снимок, Екатерина сказала, что Arturs Gruzdins не только отличный исполнитель, но и замечательный человек. Возможно, это фото стало одной из множества крупиц, принесших белоруске победу.
Фото: instagram.com/kattie_official
В начале 2017 года Kattie пробовала свои силы в национальном отборе на «Евровидение».
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