«Решил поменять расположение элементов, добавить свои фишки». Минский школьник создаёт уникальные 3D-принтеры

В свои 16 Данила Елисеев мечтает наладить выпуск собственных 3D-принтеров! Выпускник 6-ой гимназии практикуется в Академии наук, его приглашают создавать прототипы для одного из ведущих производителей дорожной автотехники. Продвигать идеи готовы в Америке. Но вундеркинду пока не до этого. На кону – поступление в БНТУ. О том, что наше IT-образование одно из лучших, доказал отец. Успешный программист вдохновил своим примером сына.

Данила Елисеев, ученик гимназии №6 г. Минска:

Я решил взять самый лучший 3D-принтер всех времён, его уже на всех форумах называют легендарным. Я решил поменять немного расположение элементов, добавить свои функции, свои фишки. Это уже станция, которая может выполнять возможности 3D-принтера. Он может выполнять 3D-печать, рисовать на бумаге.

D3D-куб – последняя гордость изобретателя. В коллекции Данилы уже 6 принтеров. Они работают на собственном программном обеспечении и печатают с точностью до 70 микрон. Устройства не уступают импортным аналогам, которые в разы дороже! Корпуса из фанеры привлекают европейских производителей. Это экономично, практично и экологично. Яркие 3D парень создаёт при помощи пластика. Но в будущем хочет создать биопринтер.

Данила Елисеев:

Расплавляется пластик, выходит тоненькая ниточка, голова перемещается по 3 осям. Печатает по заданному шаблону.

Данила окончил Школу предпринимательства для подростков, участвовал в реалити-шоу о бизнесе, получил Гран-при на конкурсе научно-технических проектов Союзного государства, а недавно выступал на Всемирной неделе предпринимательства. Всё это расширило круг единомышленников, а в друзьях появились сильные мира сего. Встречу с Президентом в мае 2017 года конструктор не забудет никогда. Но жуткое волнение не помешало представить свою разработку.

Данила Елисеев:

Александр Григорьевич сказал, что проект интересен, и какую помощь ты хочешь получить от государства. Буквально через неделю мне позвонили из Дворца молодёжи, спрашивали, какое оборудование надо закупить, чтобы обучать других детей. Как можно сделать 3D-принтер. И в итоге каждый может обучаться 3D-моделированию.

Почти каждую неделю Даниле предлагают продать принтер. Но он не торопится. Хочет вывести продукт на уровень и получить сертификацию. Ведь проблемы с техникой – в минус репутации. А за ней годы мозгового штурма. В планах запустить в серийное производство D3D Mini. Вот так хобби превращается в перспективный бизнес.

Данила Елисеев:

Перспектив 3D-печати много, вплоть до печати искусственных органов, человека можно будет спасти буквально за пару часов.