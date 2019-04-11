Какие животные способны отомстить за своё убийство?

Новости мира. Жизнь после смерти волнует умы не только учёных, но и простых людей. Наверное, во всех культурах есть определённые мифы об оживших людях или не умерших после отрубания им головы.

Все эти случаи не доказаны, а потому считаются вымыслом. С другой стороны, есть животные, которые действительно остаются живы какое-то время после того, как по логике вещей они уже должны быть мертвы. Мы решили поговорить о шести впечатляющих примерах.

Змеи.

Если обезглавить змею, то её голову лучше убрать подальше. В культурах, где из змей готовят блюда, нескольким поварам неосторожность с данными рептилиями стоила жизни. Голова змеи может прожить отдельно от тела до нескольких часов.

Змеи Беларуси – кого стоит бояться?

В Америке произошёл случай, когда мужчина лопатой отрубил гремучнику голову и захотел забрать её в качестве трофея, за что едва не поплатился жизнью. Отрубленная голова змеи укусила мужчину, в результате чего тот примерно две недели провёл в больнице.

Позже учёные пояснили, что низкая скорость метаболизма и хладнокровность позволяют змеям жить после отрубания головы значительно дольше любых теплокровных существ и мстить за своё убийство.