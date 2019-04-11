Какие животные способны отомстить за своё убийство?
Новости мира. Жизнь после смерти волнует умы не только учёных, но и простых людей. Наверное, во всех культурах есть определённые мифы об оживших людях или не умерших после отрубания им головы.
Все эти случаи не доказаны, а потому считаются вымыслом. С другой стороны, есть животные, которые действительно остаются живы какое-то время после того, как по логике вещей они уже должны быть мертвы. Мы решили поговорить о шести впечатляющих примерах.
Змеи.
Если обезглавить змею, то её голову лучше убрать подальше. В культурах, где из змей готовят блюда, нескольким поварам неосторожность с данными рептилиями стоила жизни. Голова змеи может прожить отдельно от тела до нескольких часов.
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В Америке произошёл случай, когда мужчина лопатой отрубил гремучнику голову и захотел забрать её в качестве трофея, за что едва не поплатился жизнью. Отрубленная голова змеи укусила мужчину, в результате чего тот примерно две недели провёл в больнице.
Позже учёные пояснили, что низкая скорость метаболизма и хладнокровность позволяют змеям жить после отрубания головы значительно дольше любых теплокровных существ и мстить за своё убийство.
Осьминог.
Осьминоги тоже могут мстить после своей смерти, но только гурманам, которые имеют специфические вкусы в еде. Чаще всего полумёртвых осьминогов готовят в Японии и Южной Корее.
Суть в том, что щупальца этих моллюсков сохраняют свою двигательную активность до трёх часов после отделения от тела. Желающие попробовать «живые» конечности осьминога рискуют подавиться и задохнуться. Некоторые люди едят головоногих моллюсков живьём, в таких случаях риск смерти значительно повышается.
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Кстати, кальмары тоже не так просты. В Южной Корее и Японии было несколько инцидентов, когда эти животные напоследок пытались оплодотворить рот людей, поедавших их.
Черепахи.
Эти пресмыкающиеся безобидны после своей смерти, однако их убийство затрагивает этические вопросы. Отрубленная голова черепахи способна жить 2-3 дня. Если учёным необходимо убить черепаху, они обычно погружают голову рептилии в жидкий азот, что позволяет умертвить её практически мгновенно.
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Лягушки.
Строго говоря, после отрубания головы лягушка умирает, но рефлексы её тела ещё на некоторое время сохраняются. Например, если прикоснуться к безголовому телу этого земноводного, то оно начнёт отпрыгивать.
Тараканы.
Про этих насекомых известно много фактов, которые совсем не радуют людей, пытающихся их убить. Тараканы имеют сильную устойчивость к радиации, живут месяц без еды, неделю без воды и 45 минут без кислорода. Тараканы выделяют метан каждые 15 минут, а также провоцируют у людей аллергию. И, наконец, без головы эти насекомые тоже чувствуют себя вполне неплохо. Голова таракана проживёт несколько часов, а тело – до нескольких недель. Потом тело умрёт из-за заражения или нехватки еды/воды.
Самки плодовых мушек.
Эти насекомые не такие живучие, как тараканы, но могут прожить 2-3 дня без головы. Мушки продолжают ходить, летать и перебирать лапками. Что интересно, самцов плодовых мушек совершенно не смущает отсутствие у самок головы, самцы ухаживают за безголовыми самками и пытаются оставить с ними потомство.