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Какие животные способны отомстить за своё убийство?

11 апреля 2019 06:57
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Новости мира. Жизнь после смерти волнует умы не только учёных, но и простых людей. Наверное, во всех культурах есть определённые мифы об оживших людях или не умерших после отрубания им головы.  

Все эти случаи не доказаны, а потому считаются вымыслом. С другой стороны, есть животные, которые действительно остаются живы какое-то время после того, как по логике вещей они уже должны быть мертвы. Мы решили поговорить о шести впечатляющих примерах.  

Змеи.  

Если обезглавить змею, то её голову лучше убрать подальше. В культурах, где из змей готовят блюда, нескольким поварам неосторожность с данными рептилиями стоила жизни. Голова змеи может прожить отдельно от тела до нескольких часов.  

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В Америке произошёл случай, когда мужчина лопатой отрубил гремучнику голову и захотел забрать её в качестве трофея, за что едва не поплатился жизнью. Отрубленная голова змеи укусила мужчину, в результате чего тот примерно две недели провёл в больнице.  

Позже учёные пояснили, что низкая скорость метаболизма и хладнокровность позволяют змеям жить после отрубания головы значительно дольше любых теплокровных существ и мстить за своё убийство.  

Какие животные способны отомстить за своё убийство?-1

Фото: Pixabay  

Осьминог.  

Осьминоги тоже могут мстить после своей смерти, но только гурманам, которые имеют специфические вкусы в еде. Чаще всего полумёртвых осьминогов готовят в Японии и Южной Корее.  

Суть в том, что щупальца этих моллюсков сохраняют свою двигательную активность до трёх часов после отделения от тела. Желающие попробовать «живые» конечности осьминога рискуют подавиться и задохнуться. Некоторые люди едят головоногих моллюсков живьём, в таких случаях риск смерти значительно повышается.  

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Кстати, кальмары тоже не так просты. В Южной Корее и Японии было несколько инцидентов, когда эти животные напоследок пытались оплодотворить рот людей, поедавших их.  

Какие животные способны отомстить за своё убийство?-4

Фото: Pixabay  

Черепахи.  

Эти пресмыкающиеся безобидны после своей смерти, однако их убийство затрагивает этические вопросы. Отрубленная голова черепахи способна жить 2-3 дня. Если учёным необходимо убить черепаху, они обычно погружают голову рептилии в жидкий азот, что позволяет умертвить её практически мгновенно.  

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Какие животные способны отомстить за своё убийство?-7

Фото: Pixabay  

Лягушки.  

Строго говоря, после отрубания головы лягушка умирает, но рефлексы её тела ещё на некоторое время сохраняются. Например, если прикоснуться к безголовому телу этого земноводного, то оно начнёт отпрыгивать.  

Какие животные способны отомстить за своё убийство?-10

Фото: Pixabay  

Тараканы.  

Про этих насекомых известно много фактов, которые совсем не радуют людей, пытающихся их убить. Тараканы имеют сильную устойчивость к радиации, живут месяц без еды, неделю без воды и 45 минут без кислорода. Тараканы выделяют метан каждые 15 минут, а также провоцируют у людей аллергию. И, наконец, без головы эти насекомые тоже чувствуют себя вполне неплохо. Голова таракана проживёт несколько часов, а тело – до нескольких недель. Потом тело умрёт из-за заражения или нехватки еды/воды.  

Какие животные способны отомстить за своё убийство?-13

Фото: Pixabay  

Самки плодовых мушек.  

Эти насекомые не такие живучие, как тараканы, но могут прожить 2-3 дня без головы. Мушки продолжают ходить, летать и перебирать лапками. Что интересно, самцов плодовых мушек совершенно не смущает отсутствие у самок головы, самцы ухаживают за безголовыми самками и пытаются оставить с ними потомство.  

Какие животные способны отомстить за своё убийство?-16

Фото: Pixabay  

# Дикие животные # калейдоскоп

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