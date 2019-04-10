Советы для хозяйки: почему суп нельзя разбавлять водой и как спасти блюдо от пересола

Суп – одно их главных обеденных блюд. Однако даже самая опытная хозяйка хотя бы раз в жизни умудрялась пересолить суп. Мы расскажем, как спасти блюдо от пересола – эти нехитрые способы знает не каждая. Горсть риса в помощь

Этот способ является самым простым и эффективным. Мы убираем соль при помощи риса. Для этого в чистую марлю кладем промытую горсть риса и опускаем в ее в кастрюлю. Пару минут и готово.

Поможет луковица… Опускаем в суп большую очищенную луковицу и варим минут пять. После того, как лук впитает в себя соль, вынимаем его из кастрюли.

… и картошка На помощь может прийти и сырой картофель. Отправляем его в суп и кипятим. Мешочек с мукой Избавиться от лишней соли поможет мука. Засыпаем муку в марлевый мешочек и опускаем в кипящий суп. Через несколько минут извлекаем мешочек из кастрюли.

Спасаем уху Если вы пересолили уху, то можете влить в нее взбитое яйцо. После того, как яйцо свернется, можете достать его шумовкой или оставить в ухе.