Советы для хозяйки: почему суп нельзя разбавлять водой и как спасти блюдо от пересола

Суп – одно их главных обеденных блюд. Однако даже самая опытная хозяйка хотя бы раз в жизни умудрялась пересолить суп.
Мы расскажем, как спасти блюдо от пересола – эти нехитрые способы знает не каждая.
Горсть риса в помощь
Суп – одно их главных обеденных блюд. Однако даже самая опытная хозяйка хотя бы раз в жизни умудрялась пересолить суп.
Мы расскажем, как спасти блюдо от пересола – эти нехитрые способы знает не каждая.
Горсть риса в помощь
Этот способ является самым простым и эффективным. Мы убираем соль при помощи риса. Для этого в чистую марлю кладем промытую горсть риса и опускаем в ее в кастрюлю. Пару минут и готово.
Поможет луковица…
Опускаем в суп большую очищенную луковицу и варим минут пять. После того, как лук впитает в себя соль, вынимаем его из кастрюли.
… и картошка
На помощь может прийти и сырой картофель. Отправляем его в суп и кипятим.
Мешочек с мукой
Избавиться от лишней соли поможет мука. Засыпаем муку в марлевый мешочек и опускаем в кипящий суп. Через несколько минут извлекаем мешочек из кастрюли.
Спасаем уху
Если вы пересолили уху, то можете влить в нее взбитое яйцо. После того, как яйцо свернется, можете достать его шумовкой или оставить в ухе.
Чего делать нельзя?
Часто хозяйки в пересоленный суп добавляют воду. Но делать этого категорически нельзя, так как суп потеряет свой насыщенный вкус.
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