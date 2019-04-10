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Советы для хозяйки: почему суп нельзя разбавлять водой и как спасти блюдо от пересола

10 апреля 2019 15:57
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Суп – одно их главных обеденных блюд. Однако даже самая опытная хозяйка хотя бы раз в жизни умудрялась пересолить суп.  

Мы расскажем, как спасти блюдо от пересола – эти нехитрые способы знает не каждая.  

Горсть риса в помощь  

Советы для хозяйки: почему суп нельзя разбавлять водой и как спасти блюдо от пересола-1

Этот способ является самым простым и эффективным.  Мы убираем соль при помощи риса. Для этого в чистую марлю кладем промытую горсть риса и опускаем в ее в кастрюлю. Пару минут и готово.  

Советы для хозяйки: почему суп нельзя разбавлять водой и как спасти блюдо от пересола-4

Поможет луковица…  

Опускаем в суп большую очищенную луковицу и варим минут пять. После того, как лук впитает в себя соль, вынимаем его из кастрюли.  

Советы для хозяйки: почему суп нельзя разбавлять водой и как спасти блюдо от пересола-7

… и картошка  

На помощь может прийти и сырой картофель. Отправляем его в суп и кипятим.  

Мешочек с мукой  

Избавиться от лишней соли поможет мука. Засыпаем муку в марлевый мешочек и опускаем в кипящий суп. Через несколько минут извлекаем мешочек из кастрюли.  

Советы для хозяйки: почему суп нельзя разбавлять водой и как спасти блюдо от пересола-10

Спасаем уху  

Если вы пересолили уху, то можете влить в нее взбитое яйцо. После того, как яйцо свернется, можете достать его шумовкой или оставить в ухе.

Советы для хозяйки: почему суп нельзя разбавлять водой и как спасти блюдо от пересола-13

Чего делать нельзя?  

Часто хозяйки в пересоленный суп добавляют воду. Но делать этого категорически нельзя, так как суп потеряет свой насыщенный вкус.  

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# Еда # калейдоскоп

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