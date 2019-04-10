Дочь Валерии рассказала о своём самочувствии после операции

Новости России. В одной из московских клиник была прооперирована дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнётся со скорой, наркоза и операции», – шутливо написала Анна.