Дочь Валерии рассказала о своём самочувствии после операции
Новости России. В одной из московских клиник была прооперирована дочь российской певицы Валерии Анна Шульгина. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнётся со скорой, наркоза и операции», – шутливо написала Анна.
Фото: instagram.com/anna_shulgina
Шульгина сопроводила свои слова снимками из больничной палаты. Чуть позже певица заверила подписчиков, что с ней всё хорошо и подобное с каждым бывает.
Фото: instagram.com/anna_shulgina
Анна вошла в мир музыки в 2014 году. В определённый момент она решила проверить, действительно ли людей привлекает её вокал, а не известные родители. Девушка анонимно выпустила несколько песен, и когда они стали популярны, раскрыла свою личность.
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