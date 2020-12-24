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Какие вещи модно носить этой зимой? Показываем необычные образы

24 декабря 2020 08:12
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В этом году стиля добавили трикотажные двойки. Дизайнеры выбирают спокойную пудровую гамму и освежают костюмы массивными цепями, серьгами и панамами. Главное – создать базовую капсулу. 

Какие вещи модно носить этой зимой? Показываем необычные образы-1

Ирина Кузьмина, стилист:
Модные брюки этого сезона это завышенная талия и зауженные внизу. Также очень красиво смотрится, когда стрелка в брюках прострочена, она будет держать форму и подчеркивать стройность ваших ног. Я думаю, что в гардеробе каждой женщины есть базовый свитер, который вы можете надеть и с брюками, и с юбками, с платьями-комбинациями, у вас получится современный и удобный образ.

Какие вещи модно носить этой зимой? Показываем необычные образы-4

Свободные худи на первых строчках модного чата. А как не влюбиться, когда с пуховиком, строгим пальто и даже летящим платьем сочетание безупречное.

Какие вещи модно носить этой зимой? Показываем необычные образы-7

Неона будням добавят сочные принты и нашивки, а северные олени увезут в рождественскую сказку.

Какие вещи модно носить этой зимой? Показываем необычные образы-10

Ирина Кузьмина:
Костюмы на флисе уже давно не ассоциируются с выездом за город или с выездом на шашлык, мы можем их носить в городе, можем надеть на занятия, даже если позволяет работа, вы можете надеть в офис. И это уже давно городской стиль, удобный и свободный.

Какие вещи модно носить этой зимой? Показываем необычные образы-13

В зимнем шкафу нашлось место для бабушкиного жилета. Главное найти на размерчика два больше и зафиналить современными аксессуарами.

Какие вещи модно носить этой зимой? Показываем необычные образы-16

Камбэк 80-х – кардиганы на деревянных пуговицах. 

Какие вещи модно носить этой зимой? Показываем необычные образы-19

Ирина Кузьмина:
Данный кардиган подчеркивает вашу фигуру, талию, его очень удобно комбинировать с брюками с завышенной талией. В нашем варианте мы скомбинировали с юбкой в пайетках это юбка очень яркая и нарядная, чтобы ее уравновесить мы надели наверх кардиган с деревянными пуговицами. В таком образе вы сможете даже встретить Новый год.

Какие вещи модно носить этой зимой? Показываем необычные образы-22

С теплыми рубахами в крупную клетку трудно расстаться. 

Какие вещи модно носить этой зимой? Показываем необычные образы-25

Согревайте себя и окружающих, волшебство не за горами. 

# Мода # калейдоскоп # Ирина Кузьмина # Анастасия Макеева # Фотофакт # Стиль

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