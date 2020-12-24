Какие вещи модно носить этой зимой? Показываем необычные образы

В этом году стиля добавили трикотажные двойки. Дизайнеры выбирают спокойную пудровую гамму и освежают костюмы массивными цепями, серьгами и панамами. Главное – создать базовую капсулу.

Ирина Кузьмина, стилист:

Модные брюки этого сезона – это завышенная талия и зауженные внизу. Также очень красиво смотрится, когда стрелка в брюках прострочена, она будет держать форму и подчеркивать стройность ваших ног. Я думаю, что в гардеробе каждой женщины есть базовый свитер, который вы можете надеть и с брюками, и с юбками, с платьями-комбинациями, у вас получится современный и удобный образ.

Свободные худи на первых строчках модного чата. А как не влюбиться, когда с пуховиком, строгим пальто и даже летящим платьем сочетание безупречное.

Неона будням добавят сочные принты и нашивки, а северные олени увезут в рождественскую сказку.

Ирина Кузьмина:

Костюмы на флисе уже давно не ассоциируются с выездом за город или с выездом на шашлык, мы можем их носить в городе, можем надеть на занятия, даже если позволяет работа, вы можете надеть в офис. И это уже давно городской стиль, удобный и свободный.

В зимнем шкафу нашлось место для бабушкиного жилета. Главное найти на размерчика два больше и зафиналить современными аксессуарами.

Камбэк 80-х – кардиганы на деревянных пуговицах.

Ирина Кузьмина:

Данный кардиган подчеркивает вашу фигуру, талию, его очень удобно комбинировать с брюками с завышенной талией. В нашем варианте мы скомбинировали с юбкой в пайетках – это юбка очень яркая и нарядная, чтобы ее уравновесить мы надели наверх кардиган с деревянными пуговицами. В таком образе вы сможете даже встретить Новый год.

С теплыми рубахами в крупную клетку трудно расстаться.