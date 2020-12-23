Она врач-невролог, участница семи конкурсов красоты, блогер и мама двоих сыновей. Как всё успевать и в чём секрет успеха?

Врач-невролог, участница семи конкурсов красоты, блогер и мама двоих сыновей. Как все успевать и откуда брать энергию, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Одни знают ее как блогера, другие – как образцовую жену и мать, а третьи просто сбились со счета, вспоминая все заслуги и титулы. Так сказать, и спортсменка, и комсомолка, и просто красавица. Попробовав себя во многих амплуа, гомельчанка Екатерина вместе с семьей приехала покорять и столичные просторы. С самого детства девушка была активисткой и посещала всевозможные кружки в поисках занятия для души.

Екатерина Черешко, блогер, врач, дизайнер, участница конкурсов красоты:

В детстве в 6 лет меня с братом мама отдала на танцы, и это было увлечение всего моего детства, всей моей юности. Потому что танцы – это какая-то энергия, ты постоянно в движении. Еще занималась стрельбой из пистолета. Кружок кройки и шитья. Шили игрушки, причем сначала шила я одна, дома постоянно шила мне очень нравилось из меха всякие разные игрушки. А потом брат мой говорит: «Я тоже хочу», и он пошел со мной, мы вместе с ним шили игрушки. Он сидел с иголкой, с ниткой, шил игрушки.

В семье наша героиня была одной из двойняшек. И если Катя человек-спонтанность с нескончаемым энергетическим запасом, то ее брат полная противоположность. Екатерина Черешко:

Мы вообще разные. Я просто не понимаю, как мы можем быть такими разными. Мы двойняшки, я его старше на 10 минут. Если я горю всем, то Леша – человек-программирование, человек-планирование, то есть он абсолютно другой человек. С самого детства у меня какие-то, наверное, лидерские качества. Мне все надо было, все успевать, мне нужно было все уметь, все знать, лучше всех все делать. В каждой бочке затычка. Это вот прям про меня.

При выборе будущей профессии внимание нашей героини привлекла медицина. Свои коррективы внесли родственники и семья, но и без личной заинтересованности не обошлось.

Екатерина Черешко:

Когда ты приходишь к бабушке в гости, тебе 12 лет, а она говорит: «Вот врач это ого! Вот если б у нас был врач, это ж было ого! Вообще просто класс!» Просто это такой красной нитью шло с детства. Неврология – очень сложный предмет и очень объемный, очень непонятный, а это, наверное, какая-то склонность характера: разбираться во всем, что непонятно. Вот где вообще непонятно – вот я туда полезу и буду расковыривать, искать ответы, поэтому пошла в неврологию.

На четвертом курсе учебы и танцев стало недостаточно. Катя начала искать новое занятие и вместе со школьной подругой подалась в творчество. Екатерина Черешко:

Появилось свободное время, его нужно было куда-то деть. Мы с моей подругой, с которой мы с детства в школе делали какие-то поделки осенние на конкурсы, каких-то павлинов из листьев, постоянно что-то выдумывали. Я говорю: «Давай что-нибудь делать».

Девушки попробовали себя в свадебной полиграфии, но быстро перешли на бьюти-аксессуары. Знакомая Кати обратилась с просьбой сделать ободок – и с этого понеслось. Теперь наша героиня еще и дизайнер, создала собственный ювелирный бренд, и увлечений в копилку прибавилось.

Екатерина Черешко:

Я просто не могу делать то, что мне не нравится. Сейчас у меня вот сережки: я горю этими сережками, делаю их. Что будет дальше – не знаю.

Тема красоты – еще один лейтмотив. С тех пор как в 2006-м в гимназии Катю отправили на конкурс «Мисс осеннее очарование». Оттуда и начался отсчет конкурсам красоты. Екатерина Черешко:

Это был такой первый опыт: вау, ничего себе! Нам свадебные платья всем надели. Мне тогда было 14-15 лет и свадебное платье, и подиум – это было очень круто! Все, я поняла, что это мне нравится, это прям мое.

В следующем конкурсе я участвовала уже замужем, в 21 год или в 22. Это были конкурсы в нашем городе разных развлекательных центров. Какое-то заведение устраивало конкурс красоты среди девочек, и я практически во всех этих конкурсах поучаствовала.

Потом был конкурс «Миссис Гомель», «Мисс Университет» выиграла, потом переехали в Минск и «Миссис Минск» выиграла в 2020 году, в июне.

Процесс подготовки, дефиле, новые знакомства, адреналин, сцена – это далеко не все атрибуты бьюти-соревнований. Кстати, их на счету у нашей героини целых семь. А еще гомельчанка носит титул «Первой вице-миссис Минск». Творческие номера очень важны для первых красавиц. В них вместе с переживаниями участницы вкладывают частичку своей души.

Екатерина Черешко:

Я не сторонник танцевать какие-то поверхностные номера. Но мне всегда в моих конкурсах, в моих номерах, которые я делаю, хочется показать что-то большее, чем просто танец. Чтобы какой-то был глубокий смысл, чтобы он что-то нес в себе. Вот последний номер я придумала в парке Павлова. Изначально у нас должен был быть конкурс в мае. У меня были пешие прогулки по парку с января, и вот в январе я шла, слушала песню (музыка для меня важна) и понимаю: все, вот под эту песню должно быть вот это. Тут же записываю, чтобы не забыть, и потом уже это все как-то развивается. Творчество я очень люблю, потому что это мой конек.

Кстати, именно парк Павлова – одно из любимых мест для прогулок и вдохновения у нашей героини. Кроме того, здесь она занимается спортом под ретро-хиты.

Екатерина Черешко:

Если сосчитать все мои ленты, то львиная доля, наверное, 80% будет именно номинация «Зрительские симпатии». То есть как-то так меня не очень любит жюри, я не знаю по какой причине, но меня очень любит зритель, иногда они повторяются: вице-мисс и мисс зрительских симпатий все равно на меня вешают. В 90% случаев ты делаешь все, что от тебя возможно, а жюри делает какие-то свои выводы.

Даже побывав по ту сторону баррикад – в кресле жюри – она так и не смогла раскрыть все секреты конкурсов прекрасного. Одно эта девушка знает точно: что бы то ни было, нужно всегда себя уметь правильно подать, быть в отличной форме, излучать уверенность и нести положительную энергетику.

Кроме наград, у Кати двое прекрасных сыновей, и один из них сейчас учится в модельной школе. Есть с кого брать пример: мама всему научит. Могут у нее взять мастер-классы и начинающие блогеры. Наверняка каждый может найти, чем поделиться с окружающими. Вот и наша героиня отыскала себя на этой стезе.

Екатерина Черешко:

Год назад, как-то это все совпало с переездом, все начали развивать Instagram, я думаю: почему я не развиваю Instagram? Думаю, я могу, почему нет. Я вообще все могу, почему и тут не попробовать. Вот есть блоги однонаправленные типа кулинарные или бьюти-блог, а у меня все сразу: тренировки, уход за собой, ЗОЖ.

Полезные советы, развитие детей, тренировки и много другое вы можете найти на страничке нашей героини. Популярностью пользуется рубрика «лучшие», где, по мнению большинства, собраны топовые специалисты той или иной области. Кате трудно выделить одно направление – как в жизни, так и в интернете она человек достаточно разносторонний. Желание постоянно пробовать что-то новое в нашей героине неистребимо.

Екатерина Черешко:

Тейпирование сейчас очень широко набирает свои обороты, и я решила, что надо мне узнать, что это такое. Пошла на обучение.

Тейпирование есть разное. Эстетическое тейпирование – это тейпирование, с помощью которого мы боремся с возрастными изменениями, отеками, плохим цветом лица, целлюлитом, отеками как на лице, так и на ногах. Также еще есть терапевтическое тейпирование, оно в спорте применяется, когда травмы, реабилитация. Там гораздо сложнее.

Так что всем, кто хочет иметь подтянутую и стройную фигуру, избавиться от морщин и растяжек, можем посоветовать: смело обращайтесь к Кате, она с радостью научит и поможет. Но вот только как все успевать и быть такой энергичной? Секрет прост: помощь родных и близких, в особенности супруга.

Екатерина Черешко:

Мне кажется, что огненные знаки какие-то вот такие энергичные. Далее нужно, чтобы тебя вырастила мама Ира. У меня просто мама очень энергичный человек, и когда ты с детства растешь под покровительством такого энергичного человека, ты другим вырасти не можешь.