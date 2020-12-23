Женщина отвела седого мужа в салон красоты. Магия окрашивания волос омолодила мужчину на 10 лет

Женщина познакомилась с седым мужчиной, влюбилась и вышла за него замуж. А теперь она решила узнать, как выглядел её супруг до того, как краска ушла с его волос.

Пользовательница TikTok Мария Дюмина, похоже, решила показать мужчинам, почему им тоже нужно красить волосы. Жительница Санкт-Петербурга рассказала, что познакомилась с мужем, когда ему было 34 года. К этому моменту он был седым, однако до 27 лет мужчина был брюнетом.