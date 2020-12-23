Женщина отвела седого мужа в салон красоты. Магия окрашивания волос омолодила мужчину на 10 лет
Женщина познакомилась с седым мужчиной, влюбилась и вышла за него замуж. А теперь она решила узнать, как выглядел её супруг до того, как краска ушла с его волос.
Пользовательница TikTok Мария Дюмина, похоже, решила показать мужчинам, почему им тоже нужно красить волосы. Жительница Санкт-Петербурга рассказала, что познакомилась с мужем, когда ему было 34 года. К этому моменту он был седым, однако до 27 лет мужчина был брюнетом.
Фото: instagram.com/faceline_spb
Каким-то образом Мария смогла уговорить супруга на чудовищный по меркам мужчин поступок – покрасить волосы. Преображение мужа Дюмина сняла на видео. И если сперва на кадрах зрители видят седого мужчину старше 40 лет, то на последних кадрах перед ними стоит молодой человек лет 30.
Фото: tiktok.com/@faceline_spb
И хотя все люди были одеты в ту же одежду и даже игрушки на ёлке висели те же, многие пользователи соцсети не могли поверить, что это один и тот же человек. Зрители стали так детально всматриваться в ролик, что сами не заметили, как видео набрало более миллиона просмотров.
Фото: tiktok.com/@faceline_spb
Однако никакого подвоха не было, вернувшийся цвет волос на самом деле удивительно омолодил мужчину. Теперь он и сам рад, что согласился на этот эксперимент.
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