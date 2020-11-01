Какие традиции на Дзяды и как узнать погоду по лучине? Народные приметы на первую неделю ноября

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 2 ноября – День поминовения всех усопших – осенние Дзяды, рассказали в программе «Плюс-минус». Его еще называют День всех душ. В начале ноября будет тепло, осадков не ожидается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В этот день было принято устраивать богатый ужин с беседой в честь умерших предков. Также смотрели и на погоду. Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет, а если и выпадет, то все равно растает.

4 ноября отмечается праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, которая почитается как чудотворная. Перед иконой молятся об исцелении глазных и других болезней, защите дома от беды и пожара, о рождении детей и семейном благополучии.

С этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов. Крестьяне верили, что если осенью был хороший урожай, то зима будет суровой.