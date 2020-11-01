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Какие традиции на Дзяды и как узнать погоду по лучине? Народные приметы на первую неделю ноября

01 ноября 2020 12:02
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.  2 ноября – День поминовения всех усопших – осенние Дзяды, рассказали в программе «Плюс-минус». Его еще называют День всех душ.

В начале ноября будет тепло, осадков не ожидается. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Какие традиции на Дзяды и как узнать погоду по лучине? Народные приметы на первую неделю ноября-1

В этот день было принято устраивать богатый ужин с беседой в честь умерших предков. Также смотрели и на погоду. Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет, а если и выпадет, то все равно растает.

Какие традиции на Дзяды и как узнать погоду по лучине? Народные приметы на первую неделю ноября-4

4 ноября отмечается праздник в честь Казанской иконы Божией Матери, которая почитается как чудотворная. Перед иконой молятся об исцелении глазных и других болезней, защите дома от беды и пожара, о рождении детей и семейном благополучии.

Какие традиции на Дзяды и как узнать погоду по лучине? Народные приметы на первую неделю ноября-7

С этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов. Крестьяне верили, что если осенью был хороший урожай, то зима будет суровой.

Какие традиции на Дзяды и как узнать погоду по лучине? Народные приметы на первую неделю ноября-10

6 ноября – Афанасьев день. Верующие отмечают праздник чудотворной иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость». Приметы в этот день были связаны с погодой. Так, если лучина трещала – значит, ожидается мороз.

# Народные приметы # калейдоскоп # Ирина Смольская # Фотофакт

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