Парень познакомился с девушкой в чате и влюбился. Но самое интересное он узнал на первом свидании
Молодой человек присоединился к чату, куда его позвали друзья. Вместо обычного приветствия юноша сказал, что находится в поисках второй половинки.
Как сообщает Global Times, история началась ещё в июне. Житель китайской провинции Ляонин вошёл в чат друзей и честно признался, что хочет найти девушку. При этом Чжай уточнил, что его намерения серьёзны и он готов жениться.
Фото: скриншот из видео на сайте hupu.com
Такие слова заинтересовали другую участницу чата – Лань. Девушка вступила в переписку с парнем. Очень быстро молодые люди поняли, что между ними есть много общего. Общение продолжалось несколько дней, а затем Чжай и Лань решили, что пора бы встретиться лично.
Вот тут и открылась забавная правда: они соседи. Их квартиры находились рядом и разделялись стеной. Молодые люди посмеялись и вспомнили, что их знакомые всегда считали, что из Чжай и Лань могла бы получиться отличная пара, но они сами ограничивались простым: «Привет, как дела?»
Фото: скриншот из видео на сайте hupu.com
Теперь недавние соседи стали молодожёнами и звёздами китайских соцсетей. Сейчас Чжай и Лань даже подумывают о том, чтобы снести стену, которая разделяет их квартиры.
Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, у которого первое свидание превратилось в настоящий ад. Девушка привела на встречу два десятка своих родственников – подробности здесь.