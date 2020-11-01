Парень познакомился с девушкой в чате и влюбился. Но самое интересное он узнал на первом свидании

Молодой человек присоединился к чату, куда его позвали друзья. Вместо обычного приветствия юноша сказал, что находится в поисках второй половинки. Как сообщает Global Times, история началась ещё в июне. Житель китайской провинции Ляонин вошёл в чат друзей и честно признался, что хочет найти девушку. При этом Чжай уточнил, что его намерения серьёзны и он готов жениться.

Фото: скриншот из видео на сайте hupu.com

Такие слова заинтересовали другую участницу чата – Лань. Девушка вступила в переписку с парнем. Очень быстро молодые люди поняли, что между ними есть много общего. Общение продолжалось несколько дней, а затем Чжай и Лань решили, что пора бы встретиться лично. Вот тут и открылась забавная правда: они соседи. Их квартиры находились рядом и разделялись стеной. Молодые люди посмеялись и вспомнили, что их знакомые всегда считали, что из Чжай и Лань могла бы получиться отличная пара, но они сами ограничивались простым: «Привет, как дела?»

Фото: скриншот из видео на сайте hupu.com