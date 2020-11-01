Женщина сводила ребёнка в зоопарк и сделала фотографии. Когда она потом увидела один из снимков, то едва не поседела

Женщина водила своего сына в зоопарк, чтобы немного его развеселить, но мальчику всё равно было скучно. Однако когда малыш заинтересовался львом, у мамы ребёнка едва не добавилось седых волос. Как сообщает Good News Network, 28-летняя Шанис Мур вместе с четырёхлетним сыном Ноем была в зоопарке в британском городе Колчестер. У мальчика аутизм, поэтому он мало общается с людьми и почти не интересуется животными. Надеясь, что большие и необычные звери смогут улучшить состояние сына, Шанис регулярно водила его в зоопарк.

Фото: SWNS

В какой-то момент радостное событие всё-таки случилось, мальчик подошёл поближе к вольеру со львом, приник к стеклу и восхищённо смотрел на хищника. Царь зверей тоже заинтересовался юным посетителем, поэтому подошёл к нему поближе. Желая сохранить этот момент в памяти, Шанис сфотографировала ребёнка. Возвращаясь домой в прекрасном настроении, британка просматривала фотографии и внезапно обомлела. На одном из снимков Ной находился внутри вольера со львом. Ещё больше опасений вызвала надпись: «Мы плотоядные. Мы едим мясо».

Фото: SWNS