Женщина сводила ребёнка в зоопарк и сделала фотографии. Когда она потом увидела один из снимков, то едва не поседела
Женщина водила своего сына в зоопарк, чтобы немного его развеселить, но мальчику всё равно было скучно. Однако когда малыш заинтересовался львом, у мамы ребёнка едва не добавилось седых волос.
Как сообщает Good News Network, 28-летняя Шанис Мур вместе с четырёхлетним сыном Ноем была в зоопарке в британском городе Колчестер. У мальчика аутизм, поэтому он мало общается с людьми и почти не интересуется животными. Надеясь, что большие и необычные звери смогут улучшить состояние сына, Шанис регулярно водила его в зоопарк.
В какой-то момент радостное событие всё-таки случилось, мальчик подошёл поближе к вольеру со львом, приник к стеклу и восхищённо смотрел на хищника. Царь зверей тоже заинтересовался юным посетителем, поэтому подошёл к нему поближе. Желая сохранить этот момент в памяти, Шанис сфотографировала ребёнка.
Возвращаясь домой в прекрасном настроении, британка просматривала фотографии и внезапно обомлела. На одном из снимков Ной находился внутри вольера со львом. Ещё больше опасений вызвала надпись: «Мы плотоядные. Мы едим мясо».
Однако страхи Шанис оказались напрасны. Когда она присмотрелась к фотографии, то поняла, что это была всего лишь оптическая иллюзия. Стекло отразило Ноя так, что показалось, будто он находится прямо возле льва.
Теперь этот снимок помещён в рамку и стал одним из самых любимых для Шанис.
Ранее мы показывали фотографию с мамой и малышом. Сможете догадаться, что не так на снимке (подробнее здесь)?