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Женщина сводила ребёнка в зоопарк и сделала фотографии. Когда она потом увидела один из снимков, то едва не поседела

01 ноября 2020 10:27
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Женщина водила своего сына в зоопарк, чтобы немного его развеселить, но мальчику всё равно было скучно. Однако когда малыш заинтересовался львом, у мамы ребёнка едва не добавилось седых волос.

Как сообщает Good News Network, 28-летняя Шанис Мур вместе с четырёхлетним сыном Ноем была в зоопарке в британском городе Колчестер. У мальчика аутизм, поэтому он мало общается с людьми и почти не интересуется животными. Надеясь, что большие и необычные звери смогут улучшить состояние сына, Шанис регулярно водила его в зоопарк.

Женщина сводила ребёнка в зоопарк и сделала фотографии. Когда она потом увидела один из снимков, то едва не поседела -1

Фото: SWNS 

В какой-то момент радостное событие всё-таки случилось, мальчик подошёл поближе к вольеру со львом, приник к стеклу и восхищённо смотрел на хищника. Царь зверей тоже заинтересовался юным посетителем, поэтому подошёл к нему поближе. Желая сохранить этот момент в памяти, Шанис сфотографировала ребёнка.

Возвращаясь домой в прекрасном настроении, британка просматривала фотографии и внезапно обомлела. На одном из снимков Ной находился внутри вольера со львом. Ещё больше опасений вызвала надпись: «Мы плотоядные. Мы едим мясо».

Женщина сводила ребёнка в зоопарк и сделала фотографии. Когда она потом увидела один из снимков, то едва не поседела -4

Фото: SWNS 

Однако страхи Шанис оказались напрасны. Когда она присмотрелась к фотографии, то поняла, что это была всего лишь оптическая иллюзия. Стекло отразило Ноя так, что показалось, будто он находится прямо возле льва.

Теперь этот снимок помещён в рамку и стал одним из самых любимых для Шанис.

Ранее мы показывали фотографию с мамой и малышом. Сможете догадаться, что не так на снимке (подробнее здесь)?

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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