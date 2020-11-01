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Как быстро избавиться от пятен на кухонной мебели без бытовой химии? 5 простых способов

01 ноября 2020 08:35
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Многие хозяйки отказываются от использования бытовой химии, так как она может вызывать аллергию, раздражение на коже и даже испортить кухонную мебель. Существуют разные виды пятен, которые можно отмыть только определённым средством. Как правильно очищать кухонную мебель от загрязнений без вреда для здоровья и мебели? Эти 5 способов вам помогут.

Растительное масло и сода

Этот способ подходит для любых кухонных поверхностей. Нужно смешать по одной столовой ложке растительного масла и соды, нанести на жирное пятно и оставить на полчаса, а затем стереть всё губкой. Если с первого раза не получилось избавиться от загрязнения, повторите процедуру.

Как быстро избавиться от пятен на кухонной мебели без бытовой химии? 5 простых способов-1


Источник фото: pixabay.com

Уксус

Данное средство очень часто используется при мытье бытовой техники и кухонной мебели, однако у него есть один недостаток – резкий запах. Поэтому после применения необходимо тщательно промыть поверхность мыльным раствором или протереть любым цитрусом. Есть несколько способов применения уксуса для избавления от жирных загрязнений.

Как быстро избавиться от пятен на кухонной мебели без бытовой химии? 5 простых способов-4


Источник фото: pixabay.com

Первый способ – уксус нужно немного подогреть, смочить в нём ватный диск, протереть загрязнённое место, после чего промыть поверхность губкой, смоченной водой.

Совет: для того, чтобы отполировать мебель, можно использовать воск или бесцветный крем для обуви.

Второй способ – уксус нужно развести с водой, намочить губку и протереть загрязнённую поверхность.

Мыльный раствор

Такой способ хорошо подходит для неокрашенных деревянных предметов. Для этого разведите мыло в воде, очистите загрязнение мыльным раствором, сполосните чистой водой и затем насухо протрите.

Как быстро избавиться от пятен на кухонной мебели без бытовой химии? 5 простых способов-7


Источник фото: pixabay.com

Соль

Это продукт поможет вам избавиться от жирных пятен в духовке. Для этого нужно насыпать немного соли на загрязнения, оставить на полчаса, чтобы впитался жир, и затем убрать салфеткой.

Как быстро избавиться от пятен на кухонной мебели без бытовой химии? 5 простых способов-10


Источник фото: pixabay.com

Если у вас на поверхности стола осталось белое пятно от горячей посуды, то соль также вам в этом поможет. Для этого нужно насыпать соль в матерчатый мешочек и смочить его в одеколоне и растительном масле. Далее – протираем и смываем пятно.

Лимон

Цитрусы хорошо помогают избавиться от неприятного запаха. Для этого нужно разрезать лимон пополам, отжать сок и распределить его на поверхности, которая неприятно пахнет, например, на остывшей плите или разделочной доске. Оставьте сок примерно на 20 минут и потом смойте тёплой водой. 

Как быстро избавиться от пятен на кухонной мебели без бытовой химии? 5 простых способов-13


Источник фото: pixabay.com

Совет: лимонный сок также может помочь избавиться от налёта на кране и в электрочайнике. В чайник нужно залить 1 л воды, добавить туда 10 г лимонной кислоты и прокипятить. После этой процедуры налейте в чайник чистую воду и прокипятите. 

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