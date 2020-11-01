Как быстро избавиться от пятен на кухонной мебели без бытовой химии? 5 простых способов

Многие хозяйки отказываются от использования бытовой химии, так как она может вызывать аллергию, раздражение на коже и даже испортить кухонную мебель. Существуют разные виды пятен, которые можно отмыть только определённым средством. Как правильно очищать кухонную мебель от загрязнений без вреда для здоровья и мебели? Эти 5 способов вам помогут. Растительное масло и сода Этот способ подходит для любых кухонных поверхностей. Нужно смешать по одной столовой ложке растительного масла и соды, нанести на жирное пятно и оставить на полчаса, а затем стереть всё губкой. Если с первого раза не получилось избавиться от загрязнения, повторите процедуру.



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Уксус Данное средство очень часто используется при мытье бытовой техники и кухонной мебели, однако у него есть один недостаток – резкий запах. Поэтому после применения необходимо тщательно промыть поверхность мыльным раствором или протереть любым цитрусом. Есть несколько способов применения уксуса для избавления от жирных загрязнений.



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Первый способ – уксус нужно немного подогреть, смочить в нём ватный диск, протереть загрязнённое место, после чего промыть поверхность губкой, смоченной водой. Совет: для того, чтобы отполировать мебель, можно использовать воск или бесцветный крем для обуви. Второй способ – уксус нужно развести с водой, намочить губку и протереть загрязнённую поверхность. Мыльный раствор Такой способ хорошо подходит для неокрашенных деревянных предметов. Для этого разведите мыло в воде, очистите загрязнение мыльным раствором, сполосните чистой водой и затем насухо протрите.



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Соль Это продукт поможет вам избавиться от жирных пятен в духовке. Для этого нужно насыпать немного соли на загрязнения, оставить на полчаса, чтобы впитался жир, и затем убрать салфеткой.



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Если у вас на поверхности стола осталось белое пятно от горячей посуды, то соль также вам в этом поможет. Для этого нужно насыпать соль в матерчатый мешочек и смочить его в одеколоне и растительном масле. Далее – протираем и смываем пятно. Лимон Цитрусы хорошо помогают избавиться от неприятного запаха. Для этого нужно разрезать лимон пополам, отжать сок и распределить его на поверхности, которая неприятно пахнет, например, на остывшей плите или разделочной доске. Оставьте сок примерно на 20 минут и потом смойте тёплой водой.



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