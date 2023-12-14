Названы продукты, которые нельзя есть с мандаринами

Эксперт по питанию считает, что лучше не употреблять мандарины с определенной категорией продуктов.
Эксперт по питанию считает, что лучше не употреблять мандарины с определенной категорией продуктов.
Фото: Рixabay
Первым несовместимым с мандаринами продуктом названо молоко. Молочный белок казеин в сочетании с фруктовыми кислотами вызывает повышенное газообразование, пишет Lenta.ru. Не стоит сочетать мандарины с различными видами мяса – это запускает гнилостные процессы в кишечнике. И самое главное – не совмещать с алкоголем, так как это может спровоцировать аллергию.
Фото: Рixabay
Доктор заявила, что лучше всего есть мандарины в первой половине дня. Допустимо сочетать их с некрахмалистыми овощами, зеленью и кисломолочкой – творогом, сыром, сметаной.
Ранее врач-эндокринолог рассказала, сколько мандаринов можно есть без вреда для здоровья – подробнее здесь.