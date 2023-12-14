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Названы продукты, которые нельзя есть с мандаринами

14 декабря 2023 12:01
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Эксперт по питанию считает, что лучше не употреблять мандарины с определенной категорией продуктов.

Названы продукты, которые нельзя есть с мандаринами-1


Фото: Рixabay

Первым несовместимым с мандаринами продуктом названо молоко. Молочный белок казеин в сочетании с фруктовыми кислотами вызывает повышенное газообразование, пишет Lenta.ru. Не стоит сочетать мандарины с различными видами мяса – это запускает гнилостные процессы в кишечнике. И самое главное – не совмещать с алкоголем, так как это может спровоцировать аллергию.

Названы продукты, которые нельзя есть с мандаринами-4


Фото: Рixabay

Доктор заявила, что лучше всего есть мандарины в первой половине дня. Допустимо сочетать их с некрахмалистыми овощами, зеленью и кисломолочкой – творогом, сыром, сметаной.

Ранее врач-эндокринолог рассказала, сколько мандаринов можно есть без вреда для здоровья подробнее здесь.

# Еда # калейдоскоп

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