Названы продукты, которые нельзя есть с мандаринами

Эксперт по питанию считает, что лучше не употреблять мандарины с определенной категорией продуктов.

Первым несовместимым с мандаринами продуктом названо молоко. Молочный белок казеин в сочетании с фруктовыми кислотами вызывает повышенное газообразование, пишет Lenta.ru. Не стоит сочетать мандарины с различными видами мяса – это запускает гнилостные процессы в кишечнике. И самое главное – не совмещать с алкоголем, так как это может спровоцировать аллергию.